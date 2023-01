Kulisy policyjnej akcji z wysięgnikiem

Drzwi do mieszkania, które wynajęła Lotna Brygada Opozycji zostały oklejone napisem „remont”. Kiedy policjantom ich nie otworzono, postanowili zaglądnąć do środka od zewnątrz. Wygląda na to, że policja wpadła w sidła prowokacji LBO - ustaliła „Rzeczpospolita”.