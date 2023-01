Tysiące manifestantów ubranych w żółto-zielone kolory Brazylii wdarło się wieczorem czasu warszawskiego na rampę, która prowadzi bezpośrednio do budynków izby niższej i senatu największego kraju Ameryki Łacińskiej. Antydemokratycznym manifestantom udało się wejść do budynku. Część z nich zaczęła się też kierować do Palacio do Planalto, oficjalnej siedziby prezydenta. Manifestantom udało się również wejść do budynku Sądu Najwyższego.

Reklama

Bolsonaryści, którzy od wielu dni manifestowali przed siedzibą Sztabu Generalnego Armii, domagają się interwencji sił zbrojnych. Nie jest jasne, czy sam Jair Bolsonaro, który wyjechał na Florydę aby nie brać 1 stycznia udziału w ceremonii przekazania władzy swojemu następcy, lewicowemu Ignacio Lula da Silva, wie czy nawet kieruje tą akcją.

Minister sprawiedliwości Flavio Dino wydał zgodę na użycie gazu łzawiącego i bomb ogłuszających przez policję wojskową. Sprowadzono też posiłki. Sam Lula pozostaje w swoim domu w Sao Paulo.

Cała esplanada jest w tej chwili przepełniona siłami porządkowymi - mówi „Rz” Maria Rodriguez, Hiszpanka mieszkająca w stolicy Brazylii. - Nikt z zewnątrz nie może się tu dostać - dodaje.

Reklama

Stwierdzono też akty wandalizmu. Wiele szyb w budynkach publicznych jest rozbitych.

Zdaniem brazylijskich mediów do zdarzenia mogłoby nie dojść, gdyby wcześnie rozpędzono trwające od wielu dni manifestacje przed budynkiem Sztabu Generalnego.

Brasilię, która jest stolicą kraju od 1960 roku, przecina gigantyczna Oś Monumentalna, przy której położone są najważniejsze instytucje kraju. Futurystyczna koncepcja zaplanowana przez Oskara Niemeyera, została po części pomyślana w takiej skali właśnie aby łatwo było rozpędzić manifestacje. Już w 1964 roku armia przejęła w zamachu stanu władzę, którą oddała dopiero dwie dekady później.

30 października Ignacio Lula da Silva wygrał wybory uzyskując w drugiej turze 50,9 procent głosów. Nie stwierdzono wówczas żadnych nieprawidłowości w systemie głosowania. Wiceprezydent u Bolsonaro, generał Hamilton Mourao, natychmiast uznał wyniki wyborów. Z listami gratulacyjnymi pospieszyli także przywódcy świata, od Joe Bidena po Olafa Scholza czy Emmanuela Macron. Lojalność wobec Luli zadeklarowali także przewodniczący obu izb parlamentu, podobnie jak Sąd Najwyższy.

Jednak Bolsonaro, który powtarzał przez wiele miesięcy przed wyborami, że jeśli przegra, to znaczy, że wybory zostały sfałszowane, dopiero po wielu dniach zgodził się na rozpoczęcie procesu przekazania władzy.