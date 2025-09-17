Rzeczpospolita
Tydzień po wyroku Bolsonaro usłyszał diagnozę. Syn: Mój ojciec już wygrał twardsze bitwy

Przeprowadzone w tym tygodniu badania medyczne byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, skazanego niedawno na długoletnie więzienie, wykazały obecność wczesnego stadium nowotworu skóry, poinformowali w środę lekarze.

Publikacja: 17.09.2025 22:06

Agnieszka Kazimierczuk

Skazany niedawno na ponad 27 lat więzienia były prezydent Brazylii przeszedł w niedzielę zabieg usunięcia zmian skórnych. Badania wykazały  raka płaskonabłonkowego, który rozwija się w komórkach w środkowej i zewnętrznej warstwie skóry.

Bolsonaro z diagnozą nowotworu 

- Dwie zmiany dały wynik pozytywny na raka płaskonabłonkowego, który nie jest ani najłagodniejszym, ani najbardziej agresywnym nowotworem, ale nadal jest nowotworem skóry” – powiedział lekarz Bolsonaro, Claudio Biroloni, cytowany przez CNN Brasil.

Stan określono jako  „in situ”, co oznacza, że komórki nowotworowe nie wykazują jeszcze oznak rozprzestrzeniania się poza miejsce powstania. Lekarze szpitala DF Star w Brasilii podkreślają, że Bolsonaro będzie wymagał dalszej obserwacji klinicznej oraz regularnych kontroli, aby monitorować ewentualny rozwój choroby. Były prezydent niedawno był hospitalizowany z powodu wymiotów, zawrotów głowy i niskiego ciśnienia, jednak po kilku godzinach został wypisany i pozostaje pod stałą opieką medyczną.

Informacja o chorobie Bolsonaro pojawiła się kilka dni po tym, jak polityk został skazany na ponad 27 lat więzienia za próbę przeprowadzenia zamachu stanu, w ramach którego – według prokuratury – mogły być planowane także działania ekstremalne wobec obecnego prezydenta Luiza Inácio Luli da Silvy.

Bolsonaro jak Trump  

Precedensowy wyrok 27 lat i 3 miesięcy więzienia wydała większość sędziów Sądu Najwyższego. Proces ruszył po dwóch latach śledztwa   ws. roli Bolsonaro w działaniach podważających wyniki wyborów prezydenckich z 2022 roku, które doprowadziły do zamieszek w Brasilii w styczniu 2023 roku. Wydarzenia z Brasilii porównywano do zamieszek z 6 stycznia 2021 roku w Waszyngtonie, gdy tłum zwolenników Donalda Trumpa wtargnął na Kapitol , próbując zablokować zatwierdzenie wyboru Joe Bidena na prezydenta.

Wyrok Sądu Najwyższego Brazylii wywołał falę reakcji zarówno w kraju, jak i za granicą. Bolsonaro odrzuca wszelkie zarzuty i twierdzi, że proces miał charakter polityczny. Zakaz pełnienia funkcji publicznych do 2060 roku praktycznie zamyka mu drogę do przyszłej aktywności politycznej.

Syn Bolsonaro: Mój ojciec już wygrał twardsze bitwy

Syn byłego prezydenta, senator Flávio Bolsonaro, opublikował na  X słowa otuchy, zapewniając, że jego ojciec ma już za sobą trudniejsze walki i że tym razem będzie podobnie: „Mój ojciec już wygrał twardsze bitwy. Ta nie będzie inna.” 

Jair Bolsonaro był wcześniej hospitalizowany z powodu bólu związanego z raną odniesioną siedem lat temu, gdy został dźgnięty nożem podczas kampanii wyborczej.

e-Wydanie