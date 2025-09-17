Tydzień po wyroku Bolsonaro usłyszał diagnozę. Syn: Mój ojciec już wygrał twardsze bitwy

Skazany niedawno na ponad 27 lat więzienia były prezydent Brazylii przeszedł w niedzielę zabieg usunięcia zmian skórnych. Badania wykazały raka płaskonabłonkowego, który rozwija się w komórkach w środkowej i zewnętrznej warstwie skóry.

Bolsonaro z diagnozą nowotworu

- Dwie zmiany dały wynik pozytywny na raka płaskonabłonkowego, który nie jest ani najłagodniejszym, ani najbardziej agresywnym nowotworem, ale nadal jest nowotworem skóry” – powiedział lekarz Bolsonaro, Claudio Biroloni, cytowany przez CNN Brasil.

Stan określono jako „in situ”, co oznacza, że komórki nowotworowe nie wykazują jeszcze oznak rozprzestrzeniania się poza miejsce powstania. Lekarze szpitala DF Star w Brasilii podkreślają, że Bolsonaro będzie wymagał dalszej obserwacji klinicznej oraz regularnych kontroli, aby monitorować ewentualny rozwój choroby. Były prezydent niedawno był hospitalizowany z powodu wymiotów, zawrotów głowy i niskiego ciśnienia, jednak po kilku godzinach został wypisany i pozostaje pod stałą opieką medyczną.

Informacja o chorobie Bolsonaro pojawiła się kilka dni po tym, jak polityk został skazany na ponad 27 lat więzienia za próbę przeprowadzenia zamachu stanu, w ramach którego – według prokuratury – mogły być planowane także działania ekstremalne wobec obecnego prezydenta Luiza Inácio Luli da Silvy.