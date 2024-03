Jair Bolsonaro spędził dwie noce w ambasadzie Węgier. Dlaczego?

W poniedziałek wieczorem MSZ Brazylii wezwał ambasadora Węgier w tym kraju, aby ten wyjaśnił powody pobytu Bolsonaro w ambasadzie Węgier.



W ubiegłym roku sąd pozbawił Bolsonaro biernego prawa wyborczego do 2030 roku

Węgierska ambasada nie komentuje sprawy.



„New York Times” podał, że prawnik Bolsonaro również odmówił komentarza na pytania dziennika.



Bolsonaro utrzymywał dobre relacje z rządem Viktora Orbána, którego nazywał "bratem" w czasie wizyty na Węgrzech w 2022 roku. Ostatnio Bolsonaro i Orbán spotkali się w Buenos Aires w czasie inauguracji prezydentury Javiera Milei.



Dlaczego Jair Bolsonaro stracił paszport?

Policja odebrała Bolsonaro paszport 8 lutego i oskarżyła go o redagowanie projektu dekretu, który miał doprowadzić do odrzucenia wyniku wyborów prezydenckich z 2022 roku, wywieranie presji na dowódców armii, by przyłączyli się do zamachu stanu i planowanie aresztowań sędziów Sądu Najwyższego.