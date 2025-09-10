Prezydent Luiz Inácio Lula da Silva liczył, że otrzyma wsparcie od pozostałych jej członków w konflikcie z USA. Donald Trump nałożył 50-procentowe cła na import z Brazylii za – jak to nazwał – „polowanie na czarownice”. Chodzi o proces jego przyjaciela, poprzedniego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonara, który został oskarżony o próbę zamachu stanu, by zapobiec przegraniu wyborów trzy lata temu. Komentatorzy piszą wprost, że Amerykanin „mści się” na Luli.

Zwolennicy byłego przywódcy państwa twierdzą jednak, że obecnie procedury sądowe znacznie przyspieszono, by proces nie pokrywał się z przyszłoroczną kampanią prezydencką. Wyrok może zapaść nawet w ciągu najbliższych dni, ale do gry włączył się Trump, okładając cłami brazylijski eksport do USA i teraz nie wiadomo, jak wszystko się skończy.

USA mają w handlu z Brazylią najlepszy bilans handlowy ze wszystkich tzw. rynków rozwijających się. Lula mógłby więc sięgnąć po własne cła, ale jednak brazylijski eksport do USA przekracza 30 mld dolarów rocznie, a na razie Trump wprowadził wiele wyjątków w swych cłach.

– Celny szantaż stał się normą i służy zdobywaniu rynków oraz ingerencji w wewnętrzne sprawy – mówił da Silva podczas wirtualnego szczytu. Poparł go przedstawiciel Indii, szef MSZ Subrahmanyam Jaishankar: – Wiązanie handlu z problemami pozahandlowymi nie pomaga (…) konstruktywnej kooperacji.

Ale wsparcie gospodarza spotkania nie zamieniło się nawet w jakąś wspólną deklarację w tej sprawie.