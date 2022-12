Kuropatwiński zmarł "po ciężkiej chorobie w wieku 75 lat w szpitalu w Bydgoszczy" - czytamy na stronie ZZR Samoobrona. Pogrzeb odbędzie się 27 grudnia o godzinie 13 w Kościele Parafialnym w Kowalu.

Przewodniczący ZZR Samoobrona to były poseł na Sejm IV i V kadencji, w latach 2012-2022 przewodniczący partii Samoobrona, od 2011 do 2022 roku przewodniczący ZZR Samoobrona. Związkiem i partią kierował do śmierci.



W latach 1970-1989 należał do PZPR - zasiadał m.in. w gminnej radzie narodowej, a potem radzie gminy Kowal. Od 1998 roku należał do ZZR Samoobrona oraz partii Przymierze Samoobrona.

W 2001 roku został posłem z list Samoobrony RP, z Torunia.



W 2005 roku ponownie zdobył mandat posła. Od 2007 roku zasiadał w prezydium partii.