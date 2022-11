– Jego los to sprawa sądów czy trybunałów międzynarodowych – przekonywała była rosyjska senator Ludmiła Kotiesowa.

Reklama

Czytaj więcej Komentarze Rusłan Szoszyn: „Biali” Rosjanie znów w Warszawie Kilkudziesięciu przeciwników Putina próbuje wypełnić próżnię, która powstała po 24 lutego. Usiłują odpowiedzieć światu na pytanie: kto może zastąpić Putina.

W pałacu pod Warszawą spotkało się 30 przedstawicieli opozycji wobec Kremla. Kolejnych 30 uczestniczyło w obradach wirtualnie.

Czytaj więcej Komentarze Rusłan Szoszyn: „Biali” Rosjanie znów w Warszawie Kilkudziesięciu przeciwników Putina próbuje wypełnić próżnię, która powstała po 24 lutego. Usiłują odpowiedzieć światu na pytanie: kto może zastąpić Putina.

Wszystkich łączyło to, że w różnych okresach czasu byli wybierani do przedstawicielskich organów władz w Rosji: od rad miejskich po Dumę i senat. Organizatorzy – wzorem radzieckim – nazwali imprezę „Zjazd Deputowanych Ludowych”. W imperium komunistycznym formalnie był to najwyższy organ władzy. Ale zwołano go tylko raz, w 1989 roku, i doprowadził do upadku imperium.

Reklama

Walka, ale jaka

Zebranych w Jabłonnie podzieliły dwa problemy: jak usunąć Putina i czy można nawoływać do dokonania zamachu na niego oraz czy można wzywać w Rosji do zbrojnego oporu.

– W tej pierwszej sprawie mamy dwa poglądy i pół. Pierwszy mówi, że można usunąć go wszelkimi sposobami. Drugi – że nie wolno nam wzywać do jego zabicia. A pół to ci, którzy popierają pierwszy, ale uważają, że nie wolno o tym głośno mówić – powiedział anonimowo „Rzeczpospolitej” jeden z uczestników spotkania.

Jednak zaproszony (wirtualnie) na obrady ukraiński deputowany Ołeksij Honczarenko mówił: – Pierwszym zadaniem rosyjskiej opozycji jest znalezienie wśród mundurowych kogoś, kto będzie w stanie zlikwidować Putina.

Spotkało się to z ostrym sprzeciwem znacznej części zebranych.

Podobnie było ze sprawą zbrojnej walki z reżimem Putina i wezwań do działań partyzanckich w Rosji. Opozycjoniści zdawali sobie sprawę, że być może zbrojna walka w kraju mogłaby okazać się bardziej efektywna, ale pozbawiłaby ich międzynarodowego poparcia.

A uczestnicy zjazdu zamierzają zwrócić się do państw koalicji antyputinowskiej o uznanie „przejściowego parlamentu” stworzonego w Jabłonnie. – Proponujemy nawiązanie oficjalnych relacji z nami i rezygnację z kontaktów z Dumą Państwową Rosji, rządem i prezydentem – czytamy w jednym z dokumentów zjazdu.

Reklama

Sąsiedzi patrzą

To nie będzie łatwe. Dotychczas ani Polska, ani pozostałe kraje Europy nie zerwały relacji dyplomatycznych z państwem Władimira Putina. Co więcej, nie zerwano oficjalnych relacji dyplomatycznych nawet z dyktaturą Aleksandra Łukaszenki.

Oprócz wójta gminy Jabłonna Jarosława Chodorskiego na zjazd Rosjan zawitał też Adam Michnik i prof. Leszek Balcerowicz. Nie było jednak polskich parlamentarzystów ani przedstawicieli rządu. – Na razie nie zapraszaliśmy polskich polityków, chcieliśmy najpierw przeprowadzić zjazd – tłumaczy jeden z organizatorów i przekonuje, że na następnym gości nie zabraknie.

– Jesteśmy państwem demokratycznym i wszystkie imprezy, które są zgodne z prawem, mogą się odbywać na terenie Polski. Osoby nastawione opozycyjnie do Władimira Putina i jego agresywnej polityki mają też oczywiście prawo spotykać się w Polsce – mówi „Rzeczpospolitej” Łukasz Jasina, rzecznik MSZ.

W Kijowie zaś na razie przyglądają się zjazdowi. Najlepiej stosunek Ukrainy do rosyjskiej opozycji przedstawił właśnie Honczarenko. – Wypędzimy Rosjan z naszego terytorium. Ale Ukraińcy nie będą poświęcali swego życia za wolność Rosjan – mówił.

Niemoc prasy

Podczas rozmów w pałacu dowiedzieliśmy się, że nie wszystkim delegatom zaproszonym na zjazd udało się dotrzeć do Polski. Nasi rozmówcy wskazują, że około 20 osób nie zostało wpuszczonych do naszego kraju. Wszystko przez to, że od 19 września obywatele Rosji nie mogą wjechać do Polski na podstawie wiz wydanych w celach turystycznych, sportowych, gospodarczych czy kulturalnych.

– Wysyłaliśmy listę uczestników zjazdu do MSZ, ale niektórym nie udało się dotrzeć. Zawiodła komunikacja ze Strażą Graniczną – mówi jeden z naszych rozmówców w Jabłonnie. – Niektórzy na granicy tłumaczyli, że jadą na zjazd i nawet pokazywali artykuł w „Rz” (opublikowany 20 października pt. Zjazd wolnej Rosji – red.). Nie pomogło – mówi.

Reklama

Zdradza też, że dwie osoby jadące z Rosji przez Białoruś do Polski nie dotarły, bo zostały zatrzymane przez służby Łukaszenki. Niezwykle odważne jest jednak to, że część uczestników zjazdu w Jabłonnie po zakończeniu miała wracać do Rosji. Część łączyła się z samej Rosji poprzez komunikator, ale nie ukrywała twarzy. – Czy chcemy zwiększyć liczbę więźniów politycznych? – pytała jedna z uczestniczek zjazdu. Padały propozycje utajnienia części obrad. Uczestniczy spotkania stwierdzili jednak, że „są demokratycznym parlamentem”, a więc widzieć ich muszą wszyscy Rosjanie. W internecie prowadzono transmisję na żywo.

Najważniejsi uczestnicy

Ilia Ponomariow

był deputowanym Dumy w latach 2007–2014. Jako jedyny w rosyjskim parlamencie głosował przeciwko rosyjskiej aneksji ukraińskiego Krymu. Od kilku lat mieszka w Kijowie.

Giennadij Gudkow

był deputowanym Dumy w latach 2001–2012. W latach 2004–2007 należał do rządzącej partii Jedna Rosja. Został pozbawiony mandatu w 2012 roku i od tamtej pory jest krytykiem reżimu Putina.

Jelena Łukjanowa

profesor prawa i jedna z czołowych konstytucjonalistek w Rosji. Przez wiele lat współpracowała z rosyjską Dumą. Wykładała w prestiżowej Wyższej Szkole Ekonomii w Moskwie.

Olga Kurnosowa

rosyjska działaczka opozycyjna i była deputowana rady miasta Petersburga. Organizatorka antyrządowych protestów w Rosji.