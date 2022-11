Byli deputowali Dumy, Rady Federacji oraz byli samorządowcy tworzą „przejściowy parlament”. Nie zaprosili do niego deputowanych, którzy zasiadali we władzach już po okupacji ukraińskiego Krymu w 2014 roku. Deklarują, że jak obejmą władzę w Rosji, wszystkie okupowane tereny powrócą do Ukrainy, a odpowiedzialni za wojnę zostaną poddani lustracji.

– Działania Putina są przestępcze i potrzebny będzie trybunał międzynarodowy. Niezależnie od tego, gdzie się odbędzie, w Moskwie, Sewastopolu, Mariupolu czy Buczy – mówi „Rzeczpospolitej” Andriej Iłłarionow, były doradca Putina, niegdyś reprezentujący prezydenta Rosji w grupie G8 (2000–2005), od lat jeden z głównych krytyków Kremla.

Największa dyskusja toczyła się wokół metod, którymi zamierzają walczyć z reżimem Putina. – Nie możemy wzywać do zabójstwa i zamachu stanu! Możemy tego chcieć, ale nie możemy nawoływać do tego – tak Giennadij Gudkow komentował w rozmowie z „Rzeczpospolitej” radykalne wezwania padające w sali obrad. Podobne spory wywołała propozycja prowadzenia partyzantki na terenie Rosji.

Z prośbą o zjednoczenie szeregów zwracano się do reszty rosyjskiej opozycji demokratycznej. Jednak z jej trzech głównych ugrupowań jedynie opozycjoniści skupieni wokół multimilionera Michaiła Chodorkowskiego gotowi są do współpracy. Mimo to w najbliższym czasie zamierzają zwrócić się o uznanie międzynarodowe do państw demokratycznych.