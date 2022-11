Od dziewięciu miesięcy Rosja w całym demokratycznym świecie jest utożsamiana z agresją, krwią, zbrodniami i rozbiorami. Światowe agencje codziennie relacjonują wydarzenia z frontów wojny, codziennie dowiadujemy się o kolejnych ofiarach i zniszczeniach, jakie wyrządzają wojska Władimira Putina nad Dnieprem. Ale już teraz wielu komentatorów na całym świecie zadaje sobie pytania. Jak zakończy się wojna? Kim są przeciwnicy rosyjskiego dyktatora? Jaka będzie Rosja po jego upadku?

Najbardziej rozpoznawalny rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny siedzi w więzieniu. Znany dysydent i szachowy mistrz świata Garri Kasparow od lat przebywa w USA i stamtąd piórem walczy z reżimem Putina. Jeden z czołowych przeciwników gospodarza Kremla Michaił Chodorkowski mieszka w Szwajcarii i prowadzi swój kanał w serwisie YouTube. Każdy z nich potępia wojnę i reżim Putina. Ale co dalej? Kto go obali i kto po nim przejmie władzę w Rosji?

Na te pytania próbowali znaleźć odpowiedzi uczestnicy zjazdu byłych rosyjskich deputowanych i samorządowców w Jabłonnie. Powołano nawet przejściowy parlament i zaapelowano do reszty opozycji demokratycznej o walkę z Putinem wspólnym frontem.

Czy to się uda? Żaden, nawet najlepiej zorientowany, analityk nie będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ale jedno jest pewne. Polska od lat wspiera walkę o niezależność Ukraińców, od lat w Warszawie pomoc znajdują również przeciwnicy reżimu Łukaszenki. Teraz przynajmniej część rosyjskich demokratów szuka tej pomocy nad Wisłą. Historia potrafi zataczać koło. Niegdyś poparcia Józefa Piłsudskiego szukali biali Rosjanie z armii Denikina. Nie potrafili jednak wyrzec się swojego imperializmu, dlatego do wspólnej walki przeciwko bolszewikom nie doszło. Dzisiaj stawki są inne. O swoją wolność Rosjanie muszą zawalczyć sami. Ale fundamentalny problem pozostał ten sam. Czy przeciwnicy Putina mają dzisiaj siłę przebicia i czy zaoferują światu zmianę jakościową? Jeszcze tego nie wiemy. Ale na pewno warto ich wysłuchać.

