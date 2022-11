Jak zwyciężyć Putina?

Reklama

Odpowiedź jest dość prosta. Powinien ponieść wojskową klęskę w Ukrainie i to będzie początkiem jego końca. Innego wyjścia na razie nie ma.

Przedstawiciel Ukrainy, deputowany Ołeksij Honczarenko, wzywał was jednak do znalezienia „własnego hrabiego Klausa von Stauffenberga”, który dokona zamachu na Putina.

Reklama

Uważam, że poniosły go emocje, skądinąd zrozumiałe.

Ale większość ekspertów – na wschodzie, na zachodzie, w Ukrainie czy nawet u nas – uważa, że tylko tak można zakończyć wojnę i rozpocząć zmiany w Rosji.

Czytaj więcej Komentarze Rusłan Szoszyn: „Biali” Rosjanie znów w Warszawie Kilkudziesięciu przeciwników Putina próbuje wypełnić próżnię, która powstała po 24 lutego. Usiłują odpowiedzieć światu na pytanie: kto może zastąpić Putina.

My nie możemy wzywać do zabójstwa i zamachu stanu! My możemy chcieć tego, ale nie możemy do tego nawoływać. Wszyscy życzymy mu szybkiego odejścia, najlepiej dzisiaj. Ale jedynym realnym wyjściem jest ciśnięcie go na polu walki i dociskanie sankcjami, by jego władza padła. Dwie drogi: wojenna i sankcyjna. Innych wyjść nie ma.

Czytaj więcej Polityka Alternatywa dla rządów Putina? Przeciwko imperializmowi, wojnie i autorytaryzmowi – trzy postulaty połączyły przeciwników Putina, którzy od piątku do poniedziałku debatowali w pałacu w podwarszawskiej Jabłonnie.

A gdzie tu miejsce dla was?

Reklama

Wspierać Ukrainę w drodze do zwycięstwa i wpływać na opinię publiczną w Rosji. Wojna bowiem zakończy się dopiero, gdy padnie reżim Putina. Jeśli zostawimy go na Kremlu, nawet pokonanego, to bardzo szybko będziemy mieli nową wojnę i to znacznie gorszą.

Może będzie jak z carem Iwanem Groźnym, który po przegranej wojnie inflanckiej dogorywał na Kremlu przez ostatnie dwa lata życia.

Cóż, różne warianty wchodzą w grę. Może dojść nawet do masowych wystąpień społecznych. A może obali go jego własna elita.

Tam są jakieś nastroje antyputinowskie?

Jego własna elita nienawidzi go. Dlatego że pozbawił jej wszystkiego: bogactw, możliwości, perspektyw. Nie oczekiwała od Putina, że zacznie prawdziwą wojnę z Ukrainą. Dopóki nie zaczęła się inwazja, nie domyślali się, do głowy im nie przychodziło, że on zdecyduje się na tę bezsensowną wojnę. Mam pewność co do tego, bo słyszałem to od ludzi, którzy mieli okazję bezpośrednio rozmawiać z nim. Byli w szoku po decyzji o ataku na Ukrainę, wielu nadal z tego stanu szoku nie wyszło do dziś. Nienawidzą Putina, ale uważają, że nic nie mogą zrobić. Na razie.

A pan nie czuje jakiegoś związki z prezydentem? Obaj byliście pułkownikami KGB.

Reklama

Oj, pułkowników w Rosji jest co nie miara. Generałów też nie brakuje. Ale jeśli chodzi o to, czy moja służba w Komitecie określiła moje dalsze życie, to nie. Oczywiście jest pewne profesjonalne przygotowanie, ale jak zostanie ono wykorzystane, to całkowicie zależy od poszczególnych ludzi. Polityka Putina nie jest wyłącznie skutkiem jego służby, dokładniej – nie została zdeterminowana przez nią.