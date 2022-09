Czy wybory parlamentarne odbędą się wcześniej, czy w planowanym terminie?

Wybory odbędą się jesienią, zapewne w październiku przyszłego roku.

Jesteście zdeterminowani, żeby przesunąć termin wyborów samorządowych, tak aby nie kolidowały z parlamentarnymi?

W Zjednoczonej Prawicy panuje konsensus co do tego, że te wybory należy rozdzielić. Wynika to z konsultacji, które prowadziliśmy z Państwową Komisją Wyborczą. Wszystkie zainteresowane podmioty twierdzą, że ten zbieg czasowy jest bardzo trudny do udźwignięcia dla naszej administracji. Gdyby wybory odbywały się tego samego dnia, musielibyśmy mieć np. podwójne komisje, co jest olbrzymim wysiłkiem administracyjnym.

Mamy precedens z 1997 roku, kiedy kadencja samorządu została wydłużona o blisko pół roku i myślę, że zostanie on wykorzystany teraz, tzn. że kadencja samorządów zostanie wydłużona o kilka miesięcy i wybory odbędą się na wiosnę 2024 roku.

Samorządowcy sprzeciwiają się przesunięciu wyborów i są na nie gotowi konstytucyjnym terminie. Opozycja również.

Zdecyduje Sejm. Jestem po dosyć intensywnym objeździe województwa mazowieckiego, mojego okręgu wyborczego, w związku m.in. z dożynkami, i w zasadzie wszyscy samorządowcy, z którymi rozmawiałem, popierali postulat przeniesienia wyborów.

Współpraca Jakub Mikulski

