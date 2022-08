Sawicki skomentował zapewnienia rządu o rozszerzeniu tarczy antyinflacyjnej.

- Wydłużenie dodatków osłonowych jest jak najbardziej wskazane, to z pewnością zahamuje inflację, jednak jej nie odwoła. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że rząd już zainkasował środki z tytułu podwyżek cen. Mamy zwiększone wpływy w budżecie w związku z tym, rząd stać teraz, żeby wesprzeć najbardziej potrzebujących - podkreślił parlamentarzysta.

Zdaniem posła równolegle z działaniami osłonowymi "powinny iść działania mające na celu rozwój nowoczesnej energetyki odnawialnej".

- Nadal nie odblokowano ustawy dotyczącej zakazu budowy elektrowni wiatrowych na lądzie, a nasz system w sferze fotowoltaiki ciągle jest skomplikowany. To wszystko sprawia, że energia odnawialna jest blokowana - stwierdził gość Polskiego Radia.

Sawicki przedstawił następnie projekt ustawy, który złożył w Sejmie zakładający demonopolizację przesyłu energii i gazu.

- W ostatnich sześciu latach sieci przesyłowe energii odmówiły przyłączenia ponad 6 300 instalacji źródeł energii. To dawałoby nam 60 proc. więcej energii odnawialnej w naszym systemie. By móc ustabilizować energię ze słońca i wiatru potrzebny jest biogaz, który może być wykorzystany jako biogaz komunalny i w momencie gdy są przerwy w dostawie energii wiatrowej i słonecznej. Jeśli będziemy umiejętnie potrafili to zsynchronizować, to można by tworzyć - na poziomie powiatów - autonomiczne pierścienie przesyłu gazu i energii - przekonywał polityk.