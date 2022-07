Ogłaszając decyzję o odejściu z rządu, wicepremier Jarosław Kaczyński zadeklarował, że szef MON Mariusz Błaszczak "zastąpi go pod każdym względem".

- Chciałbym, by pan premier Jarosław Kaczyński był prezesem jak najdłużej, dlatego, że jest postacią nietuzinkową, potrafił stworzyć Zjednoczoną Prawicę, ten projekt polityczny został pozytywnie zweryfikowany przez naród - mówił w środę w rozmowie z Polskim Radiem Błaszczak. - Mam nadzieję że też będzie pozytywnie zweryfikowany, a więc PiS wygra wybory przyszłoroczne. Premier Kaczyński jest świetnym liderem PiS - dodał.

Zdaniem ministra obrony, deklaracja prezesa PiS, by był jego następcą "to docenienie wysiłków i pracy". - Pracuję już od wielu lat z premierem Kaczyńskim, ostatnio pracowaliśmy w ramach Komitetu ds. Bezpieczeństwa i spraw obronnych i mamy konkrety, choćby ustawa o obronie ojczyzny, która stanowi fundament do wzmacniania Wojska Polskiego, zarówno w sensie liczebności wojska, jak i kupowania nowoczesnej broni, wzmacniania zdolności obronnych RP. To są konkrety, które wspólnie wypracowaliśmy - mówił.

Szef MON wypowiedział się również na temat przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO.

- Szwecja i Finlandia współpracowała z Sojuszem, teraz zmienia się formuła współpracy, ich przystąpienie znacząco wzmacnia NATO, jest bardzo korzystne dla bezpieczeństwa Polski, bo zmienia sytuację w basenie Morza Bałtyckiego - powiedział.

Błaszczak zadeklarował, że Sejm jest gotowy, by zająć się ratyfikacją akcesu obu państw do sojuszu. Może się to odbyć na najbliższym posiedzeniu Sejmu.