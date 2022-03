We wtorek premierzy Polski, Czech i Słowenii - Mateusz Morawiecki, Petr Fiala i Janez Janša - oraz wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński udali się do Kijowa, gdzie spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. - Fakt, że do takiej wizyty doszło, na dodatek w Kijowie, to oczywiście bardzo ważna sprawa, symboliczna - ocenił w radiowej Jedynce Paweł Kukiz.

Reklama

Czytaj więcej Polityka "Nie ma mowy o wojnie NATO z Rosją". Dworczyk tłumaczy słowa Kaczyńskiego z Kijowa o misji pokojowej - To apel wicepremiera Kaczyńskiego do całego wolnego świata o wypracowanie takiego rozwiązania, które pozwoliłoby w sposób realny zahamować agresję rosyjską - powiedział szef KPRM, tłumacząc słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który w Kijowie mówił o potrzebie utworzenia misji pokojowej. - Nikt nie mówi o zbrojnej interwencji - zastrzegł Michał Dworczyk.

- Potrzebna jest misja pokojowa NATO lub szerszego układu międzynarodowego, która będzie się w stanie również obronić - mówił w stolicy Ukrainy Jarosław Kaczyński. Pytany o tę opinię lider koła poselskiego Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia powiedział, że misja "dawno już powinna być - czy to NATO, czy to ONZ, czy jakiejś innej organizacji".

- Ale wiemy, jak ten świat wygląda. Niestety oprócz Polski i paru państw mało które (państwo) zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie idzie ze strony Rosji. Świadectwem tego było budowanie jeszcze przez administrację Baracka Obamy czy przez Niemcy i Francję właśnie tego potwora. Przecież te pakiety klimatyczne, gaz, Nord Stream 2 itd. to wszystko przyczyniło się do zbudowania tej bestii - oświadczył Paweł Kukiz.

Czytaj więcej Polityka Sikorski: Ja też proponowałem podróż do Kijowa. Nie tylko Kaczyński to rozważał - Wprowadzenie wojsk NATO lub innych wojsk, NATO+, na Ukrainę, bez uzgodnienia z walczącymi stronami, to jest potencjalna wojna z Rosją. To bardzo odważne - ocenił europoseł Platformy Radosław Sikorski, komentując w Polsat News słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wypowiedziane w Kijowie o potrzebie utworzenia "misji pokojowej" na Ukrainie.

Reklama

Poseł był też pytany, czy NATO powinno wysłuchać apeli prezydenta Wołodymyra Zełenskiego czy szefa ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeby i wprowadzić nad Ukrainą tzw. strefę zakazu lotów, co de facto mogłoby oznaczać przyłączenie się NATO do wojny. - Z perspektywy teoretyka można powiedzieć, że tak, natomiast z perspektywy ojca rodziny i obywatela Rzeczpospolitej, w której mieszka blisko 40 milionów ludzi, to ja na to pytanie nie odpowiem w sposób jednoznaczny - odparł Kukiz. Ocenił, że w interesie Polski jest, by "duża, wolna Ukraina" oddzielała nasz kraj od Rosji.

- Takie decyzje jak przestrzeń powietrzna, jak tego typu sprawy mogą dać pretekst Putinowi do agresji bezpośrednio w kierunku Polski. Tu trzeba być bardzo ostrożnym - podkreślił.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosyjski negocjator: Rosja chce z Ukrainą osiągnąć pokój na pokolenia - Negocjacje z Kijowem idą ciężko, powoli, ale Rosja szczerze dąży do jak najszybszego osiągnięcia pokoju - oświadczył szef rosyjskiej delegacji Władimir Miediński, cytowany przez rosyjskie agencje.

- To, że po - nie daj Boże - zajęciu Ukrainy Putin kierowałby się dalej, to co do tego nie mam wątpliwości absolutnie żadnych i nigdy nie miałem - mówił lider Kukiz'15. Dodał, że nigdy nie miał wątpliwości, że jeśli wojska rosyjskie wejdą na teren Ukrainy, to wojna nie będzie trwała 2-3 dni. - Od początku wiedziałem, że bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że możemy mieć za granicą wschodnią Afganistan przez lat kilka czy kilkanaście - zadeklarował.

Autopromocja Oferta specjalna Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 9,90 zł / miesiąc KUP TERAZ

Poseł wyznał także, że Rosjanie - wobec których użył pogardliwego określenia - wymordowali mu "od czasu powstań przez II wojnę światową" pół rodziny. - Więc ja doskonale wiem, na co ich stać. To dzikie państwo, dziki lud - powiedział Kukiz.