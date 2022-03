- Oczywiście, chcielibyśmy, żeby to wszystko przebiegało znacznie szybciej. To szczere pragnienie strony rosyjskiej. Chcemy jak najszybciej dojść do pokoju - powiedział Władimir Miediński, doradca prezydenta Rosji Władimira Putina, odnosząc się do rozmów ze stroną ukraińską.



Reklama

- Głównym zadaniem grupy negocjacyjnej jest znalezienie wśród ogromnej liczby złożonych kwestii tych, co do których można znaleźć porozumienie - stwierdził. Dodał, że należy "stopniowo, krok po kroku, zmierzać w kierunku rezultatu", którym byłoby "zawarcie pokoju, który będzie odpowiadał" obu narodom.

Miediński mówił, że Rosja chce "porozumienia na pokolenia". - Tak, by nasze dzieci żyły w świecie, pod który ta umowa położy podwaliny - stwierdził.

Władimir Miediński Maxim GUCHEK / BELTA / AFP

Reklama

Szef rosyjskiej delegacji prowadzącej negocjacje z Ukrainą powiedział, że nie chce się koncentrować na trudnościach, jakie pojawiają się podczas negocjacji. - Celem Federacji Rosyjskiej ustalonym przez Putina jest osiągnięcie pokoju na ziemi ukraińskiej - mówił. Oświadczył, że Rosji chodzi o to, by Ukraina była "pokojowym, neutralnym, przyjaznym Rosji państwem, które nie byłoby przyczółkiem NATO i sił, które chcą wyrządzić krzywdę" Rosji.

Czytaj więcej Polityka "Nie ma mowy o wojnie NATO z Rosją". Dworczyk tłumaczy słowa Kaczyńskiego z Kijowa o misji pokojowej - To apel wicepremiera Kaczyńskiego do całego wolnego świata o wypracowanie takiego rozwiązania, które pozwoliłoby w sposób realny zahamować agresję rosyjską - powiedział szef KPRM, tłumacząc słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który w Kijowie mówił o potrzebie utworzenia misji pokojowej. - Nikt nie mówi o zbrojnej interwencji - zastrzegł Michał Dworczyk.

- Oczywiście główną sprawą dla nas jest status Krymu i Donbasu - oświadczył rosyjski negocjator. Rosja od 2014 r. okupuje Krym, co nie zostało uznane przez społeczność międzynarodową, a przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. Władimir Putin uznał niepodległość samozwańczych republik ludowych na kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów obszarach Ukrainy - Ługańskiej i Donieckiej.

Wojna na Ukrainie trwa od trzech tygodni. Inwazja wojsk rosyjskich rozpoczęła się 24 lutego od północy, południa i ze wschodu. W związku z agresją na Ukrainę szereg państw i organizacji międzynarodowych nałożył na Moskwę sankcje. Pierwsza runda negocjacji między stronami odbyła się 28 lutego. Teraz delegacje Kijowa i Moskwy prowadzą dialog codziennie, za pośrednictwem łącz wideo.