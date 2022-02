Sankcje, sankcje, sankcje – powtarzają politycy od PiS po Lewicę i ruch Szymona Hołowni Polska 2050. Politycy apelują o jak najostrzejsze potraktowanie Rosji po tym, jak Kreml uznał niepodległość dwóch separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. Być może najbardziej dosadnie całą sytuację na Wschodzie podsumował były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który w porannym programie na antenie Radia ZET powiedział, że orędzie Władimira Putina z poniedziałku było „wkur...jące". Lewica opowiada się za twardym kursem.

– Wszystkie państwa powinny mówić jednym głosem. Ten głos to maksymalne sankcje, czyli absolutne zamknięcie sprawy Nord Stream 2, zamknięcie dostępu do SWIFT i systemów bankowych, zamrożenie majątków – mówił w Radio Plus we wtorek współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Ale na podkreślaniu, że potrzebne są zdecydowane działania wobec Rosji, w zasadzie kończą się podobieństwa między przedstawicielami PiS a opozycji. – To, co dzieje się na linii Rosja–Ukraina, będzie mocno wpływać na wewnętrzną politykę przez kolejne dni. To zrozumiałe, że będzie dominować teraz tematyka bezpieczeństwa, spychając na dalszy plan sprawy wewnętrzne. Przynajmniej przez jakiś czas. Ale to nie znaczy, że rezygnujemy z bycia opozycją – podkreśla jeden z naszych rozmówców z Sejmu. W sensie politycznym każdy z uczestników debaty próbuje też przyciągnąć uwagę do własnych pomysłów i inicjatyw.

We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jeśli będzie taka potrzeba, to zostanie zwołane nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w przyszłym tygodniu, by ustawa o obronie ojczyzny – tak jak pisała już „Rzeczpospolita" bardzo istotna dla prezesa – przeszła I, II i III czytanie i trafiła do Senatu.

We wtorek projekt przyjęła Rada Ministrów. Już kilka miesięcy temu politycy PiS w kuluarowych rozmowach przyznawali, że ustawa poza znaczeniem merytorycznym może mieć też znaczenie polityczne, jako sygnał do wyborców – a przynajmniej niektórych grup – że rząd kwestie bezpieczeństwa bierze poważnie.

Odwołać Terleckiego

Polityczne emocje wywołał – kolejny już raz – wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Jak stwierdził w Sejmie, Putin „z twarzą wycofał się z kryzysu, który sam wywołał".

Politycy opozycji nie szczędzili słów krytyki. – Czas i pora panie Terlecki podać się do dymisji, bo pan dołącza do tych haniebnych głosów, które próbują usprawiedliwić Putina – powiedział we wtorek szef klubu KO Borys Budka.

Politycy PO zapowiedzieli jeszcze na wtorek spotkanie eksperckie dotyczące Ukrainy z udziałem przewodniczącego PO Donalda Tuska. We środę o 17.00 ma odbyć się za to nadzwyczajny szczyt (Europejskiej Partii Ludowej) poświęcony działaniom Rosji z udziałem polityków z ukraińskich partii współpracujących z EPL.

Odblokować KPO

Poza apelem o sankcje, spokój i solidarność Szymon Hołownia mówił we wtorek o konieczności zamknięcia w obecnej sytuacji konfliktu Polski z Unią Europejską. W tym kontekście pojawiła się w jego retoryce kwestia Krajowego Planu Odbudowy. Hołownia zwrócił się we wtorek bezpośrednio do prezydenta. – Apelujemy przede wszystkim do prezydenta Andrzeja Dudy o to, żeby wykorzystując urząd, który piastuje, stał się patronem takiego porozumienia w Polsce, które pozwoli jak najszybciej przyjąć KPO – mówił Hołownia.

Politycy PSL podkreślali, że w obecnej sytuacji Polska nie powinna importować węgla z Rosji. – Import węgla za tych rządów z Rosji jest ogromny. Ta opcja nie powinna wspierać górnictwa w Rosji czy szczególnie w Donbasie – powiedział we wtorek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W środę startuje kolejne posiedzenie Sejmu. W tej chwili nie jest jednak jasne, czy PiS zdecyduje się np. na prace nad złożonymi do tej pory ustawami dotyczącymi sądownictwa dyscyplinarnego i Sądu Najwyższego. Projekt prezydenta Andrzeja Dudy ma w założeniach pomóc w zakończeniu sporu z Brukselą na tle KPO. Takie intencje deklarują też politycy PiS.

We wtorek do Sejmu trafił za to kolejny projekt Solidarnej Polski. Ludzie Zbigniewa Ziobry podkreślają, że nie można ulec szantażowi UE.