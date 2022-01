Bosak komentował bałagan, jaki nastąpił po wprowadzeniu "Polskiego Ładu" PiS. Mimo zapewnień rządu o korzystnych zmianach dla większości Polaków, m.in. nauczyciele czy mundurowi, a także emeryci otrzymali niższe wypłaty.

Polityk Konfederacji uważa, że chaos, jaki zapanował w finansach, jest "kompromitujący". Wytknął rządzącym błędy w formularzu PIT-2 i niedoinformowanie pracowników skarbówki czy księgowych, jak powinni stosować nowe przepisy. Są to jednak jego zdaniem sprawy, "nad którymi da się zapanować w dwa, trzy tygodnie, a w lutym może już nikt nie będzie o tym pamiętał".

Bosak przyznał, że "kompletnie nie dziwi się rządowi", który próbuje szybko odbudować efekt wizerunkowy, popsuty przez "Polski Ład".

- Gdybym wprowadzał reformy, na których większość Polaków ma zyskać, a oni dostaliby niższe emerytury lub przelewy, to jest to katastrofa polityczna - stwierdził polityk, zapowiadając, że Konfederacja bardzo uważnie zapozna się z założeniami proponowanych przez rząd "planów naprawczych". Zaproponuje tez woje poprawki, ale "bez złudzeń, że rzad je przyjmie".



Poseł uważa, że obecnie rząd realizuje inne założenia niż te, z którymi wygrał wybory w 2019 roku.



- Gdyby rząd ogłosił to co robi teraz w 2019, to nie wiem, czy wygrałby wybory. Nie dlatego dostał mandat do rządzenia. Uważam też, że kryzys to nie jest dobry czas na podwyższanie podatków - stwierdził Bosak, którego zdaniem podwyżka podatków powinna być rozłożona na raty.

Polityk ocenił, że stwierdzenie rządzących, że "Polski Ład" PiS pogorszy sytuację 5 proc. Polaków, a pozostałych poprawi, dotyczy tych 5 proc. właścicieli firm, "którzy tworzą miejsca pracy, odpowiadają za koniunkturę", więc w ciężkich czasach nie powinno im się "przykręcać śruby", żeby ci pozostali mieli gdzie pracować.