W listopadzie ubiegłego roku emeryci i renciści otrzymali tzw. czternastki.

Dodatkowe świadczenie otrzymały te osoby, które 31 października 2021 r. miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie tj. m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego.

Rząd zapowiadał, że 14. emerytura jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo, w przeciwieństwie do 13. emerytury, która jest wpisana do ustawy.

Jednocześnie prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Płocka przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku zapowiadał, że 14 emerytura będzie wprowadzana na stałe.

J. Kaczyński:

"W kolejnym roku, też już na stałe, będzie także 14 emerytura"



Konwencja wyborcza przed wyborami do Sejmu, Płock, 27 IX 2019 https://t.co/2Yk0HekoUJ pic.twitter.com/TSIs898y4t — Rafał Mundry (@RafalMundry) January 8, 2022

W rozmowie z TVP Info minister finansów Tadeusz Kościński zapowiedział, że obecnie takie świadczenie nie jest przewidziane na 2022 r.

- 14. emerytury nie będzie w tym roku, przynajmniej ja jestem od Ministerstwa Finansów, a nie polityki fiskalnej. To nie jest w naszej kompetencji, by o tym decydować. My przygotujemy pieniądze dla tych, którzy decydują, czy będzie 13. i 14 emerytura. O ile mi wiadomo, czternastki nie będzie w tym roku. Finanse publiczne są przygotowane, by sfinansować kolejne, czy to fundusze antycovidowe czy antyinflacyjne - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński - powiedział minister.