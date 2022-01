Powinny powstać przepisy wprowadzające obowiązek poinformowania każdego, kto był podsłuchiwany o tym fakcie po pewnym czasie – po to by można było podjąć akcję prawną. Taki mechanizm istnieje prawie we wszystkich państwach UE – mówi w programie Rzecz o Prawie Wojciech Klicki, prawnik fundacji Panoptykon.