Nauseda w rozmowie z radiem Ziniu powiedział, że "problem migracyjny został rozwiązany", a jeśli sytuacja znów się zaostrzy, to stan wyjątkowy może zostać przywrócony.



- Wierzę, że w obecnej sytuacji należałoby rozpocząć dyskusję o zawieszeniu stanu wyjątkowego, ponieważ jest to potężne narzędzie, które należy wykorzystywać w specjalnych okolicznościach - podkreślił Nauseda.



- Teraz możemy zawiesić stosowanie tego środka i zacząć prace nad poprawkami w konstytucji, w związku z tym, że sprawa bezpośrednich wyborów burmistrzów znalazła się w zawieszeniu, a my jesteśmy winni naszemu społeczeństwu, samorządowi rozwiązanie tej kwestii, musi być rozwiązana tak szybko, jak to jest możliwe - mówił prezydent Litwy.

W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na granicy Litwy z Białorusią, litewski Sejm zawiesił prace nad poprawkami do konstytucji dotyczącymi bezpośrednich wyborów burmistrzów. W kwietniu litewski Trybunał Konstytucyjny uznał, że zorganizowanie takich bezpośrednich wyborów jest niemożliwe bez zmiany obecnej konstytucji.

4,2 tys. Tylu nielegalnych imigrantów przekroczyło granicę Litwy z Białorusią w 2021 roku

Stan wyjątkowy na granicy Litwy z Białorusią wprowadzono 10 listopada, po czym przedłużono go do 14 stycznia. Było to następstwem presji migracyjnej, która od połowy roku zaczęła być wywierana na granice z państwami UE przez władze w Mińsku.



UE oskarża Białoruś o celowe wywołanie kryzysu migracyjnego w odwecie za sankcje, nałożone na Mińsk. Polska, Litwa i Łotwa określały działania Białorusi mianem "ataku hybrydowego".



Granicę Litwy z Białorusią przekroczyło w 2021 roku 4,2 tys. nielegalnych imigrantów - większość z nich to obywatele Iraku.