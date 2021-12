Na konferencji prasowej dotyczącej tzw. lex TVN Tomasz Grodzki zaznaczył we wtorek, że nowelizacja została we wrześniu "jednoznacznie odrzucona" przez Senat. - W tej chwili decyzja jest w rękach prezydenta odnośnie weta. Żeby mu to trochę ułatwić i wyrazić swoje zdanie na temat tego, co senatorowie demokratycznej większości sądzą o takim trybie procedowania pozwolę sobie przeczytać kilka paragrafów, które mogą mieć istotne znaczenie w podejmowaniu decyzji przez prezydenta - oświadczył marszałek Senatu.

Grodzki zacytował zapisy traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego w marcu 1990 r. w Waszyngtonie. - Z tego traktatu wynika jednoznacznie, że żadne wprowadzane w przyszłości wyjątki odnoszące się do własności i prowadzenia stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych nie będą mieć zastosowania do już istniejących inwestycji - mówił. Wspomniał też o zapisach o "niedyskryminacyjnym" traktowaniu inwestycji amerykańskich w Polsce oraz zakazie wywłaszczania.

- Stany Zjednoczone to jest nasz najważniejszy sojusznik, gwarant naszego bezpieczeństwa jako główna siła militarna Paktu Północnoatlantyckiego. W sytuacji, gdy na granicy białorusko-polskiej mamy do czynienia z wojną hybrydową, a na granicy ukraińsko-rosyjskiej stoją dwie potężne armie gotowe do napaści na Ukrainę, gdzie świat dokonuje licznych zabiegów i wysiłków dyplomatycznych, aby powstrzymać i ostudzić te niebezpieczne sytuacje, przywracanie dyskusji nad wetem Senatu w przeddzień świąt, które będą najdroższymi świętami od dwudziestu paru lat, (...) prowadzenie takiej niebezpiecznej gry z naszym największym sojusznikiem zakrawa na - nie chcę powiedzieć zdradę stanu - ale co najmniej na naruszanie żywotnych interesów RP - powiedział marszałek Senatu.

- To działanie nieodpowiedzialne, naruszające konstytucję, naruszające traktaty handlowe, naruszające umowy z UE. Dlatego wyślemy tę opinię do prezydenta, aby ułatwić mu podjęcie decyzji o zawetowaniu tej niezwykle szkodliwej ustawy - dodał.

W piątek Sejm przyjął tzw. lex TVN - czyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która - jeśli wejdzie w życie, zmusi właściciela TVN, amerykański koncern Discovery, do sprzedaży większości udziałów w stacji. Nowelizacja przewiduje, że większościowym właścicielem stacji telewizyjnej w Polsce może być wyłącznie firma zarejestrowana i działająca na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która jednocześnie nie jest spółką-córką firmy zarejestrowanej poza EOG.

W związku ze sprawą w niedzielę w całej Polsce odbyły się manifestacje, których uczestnicy domagali się od prezydenta Andrzeja Dudy zawetowania ustawy. Główny protest zorganizowany m.in. przez Komitet Obrony Demokracji odbył się przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.

Prezydent może ustawę podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm może odrzucić weto prezydenta większością kwalifikowaną 3/5 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów.