23 listopada w serwisie Telegram pojawiło się nagranie, które miało sugerować, że przez stację kolejową w Legnicy przejechał transport wozów bojowych. Sugerowano, że z Niemiec w kierunku zachodnim transportowane są haubice samobieżne M109A7 Paladin.

Materiał pojawił się na koncie, które już wcześniej zamieszczało treści atakujące Polskę, Litwę i Ukrainę.

O transporcie poinformowała później oficjalna białoruska agencja informacyjna BelTa. "USA rozmieściły co najmniej 30 haubic samobieżnych w pobliżu granicy białorusko-polskiej" - przekazano. Sugerowano, że sprowadzony sprzęt może posłużyć do ostrzelania terytorium Białorusi.

Jak informuje Konkret24, nagranie zostało zrealizowane na dworcu w Legnicy, ale transport jechał w kierunku zachodnim. Dowództwa US Army na Europę i Afrykę (U.S. Army Europe and Africa) poinformowało, że wozy bojowe przewożono na poligon wojskowy Hohenfels w Niemczech na ćwiczenia Combined Resolve.

Ministerstwo Obrony Narodowej odpowiedziało na pytanie portalu Onet.pl. Zaprzeczyło, by w pobliżu granicy z Białorusią rozmieszczono haubice Paladin.