Przed tygodniem wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydała postanowienie, w którym zobowiązała Polskę do zapłaty na rzecz KE 500 tys. euro dziennie do czasu wykonania orzeczenia z 21 maja w sprawie zaprzestania wydobycia węgla w kopalni Turów.

Wieczorem w Czechach odbyła się kolejna tura rozmów polsko-czeskich w sprawie Turowa.

- Mieliśmy długie spotkanie z ministrem Richardem Brabecem, z jego zespołem. Przedstawiliśmy naszą propozycję, naszą ofertę - powiedział po zakończeniu poniedziałkowych rozmów minister.

Czytaj więcej Polityka Spór o Turów. Kurtyka proponuje Czechom "konkretny sposób polubownego załatwienia sprawy" Rozpoczęła się kolejna runda rozmów z Czechami na temat sporu o kopalnię Turów. - Przyjeżdżamy do naszych czeskich partnerów, żeby zaproponować rozwiązanie - powiedział przed spotkaniem minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

- Uważamy, że nie ma na co czekać. Zgadzamy się, że należy w tym momencie przyspieszyć te rozmowy - dodał.

W środę ciąg dalszy rozmów

Michał Kurtyka zaznaczył, że wtorek jest w Czechach dniem wolnym od pracy.

- Od środy rano nasze zespoły wracają do Pragi. Będziemy tutaj dyskutować - zadeklarował szef resortu klimatu i środowiska.

- Zależy nam na szybkim porozumieniu, zależy nam na tym, aby jak najszybciej doprowadzić do tego, że ta sytuacja się wyklaruje, że będziemy mieli porozumienie i że lokalne społeczności po obydwu stronach granicy będą mogły odetchnąć pełną piersią. Taka jest nasza intencja - stwierdził Kurtyka.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Kto ponosi winę za Turów? Najczęściej wskazywano Polskę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił, że Polska ma płacić 500 tys. euro kary za każdy dzień działania kopalni węgla brunatnego Turów. Najwięcej ankietowanych uważa, że to Polska jest odpowiedzialna za kryzys ws. Turowa.

- Zrobimy wszystko, co będziemy mogli, żeby szybko uzyskać porozumienie - oświadczył.

Kurtyka liczył na "polubowne załatwienie" sprawy

Przed rozpoczęciem rozmów minister mówił, że strona polska przyjechała do Czech, by "zaproponować rozwiązanie, konkretny sposób polubownego załatwienia" sprawy Turowa.

- To jest bardzo konkretna oferta wsparcia bezpieczeństwa ekologicznego dla mieszkańców regionu, to gwarancja dla nich dodatkowych inwestycji, gwarancja na to, że będą w stanie zabezpieczyć się przed tymi okolicznościami, których chcieliby uniknąć - przekonywał Kurtyka.

Po stronie polskiej w rozmowach uczestniczyli także wiceszef MSZ Paweł Jabłoński i marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Spór o Turów

21 maja Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sporu Czech z Polską.

20 września wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE, Rosario Silva de Lapuerta, wydała postanowienie, w którym zobowiązała Polskę do zapłaty na rzecz KE 500 tys. euro dziennie do czasu wykonania orzeczenia z 21 maja.

"Polski rząd nie zamknie kopalni KWB Turów. Od początku stoimy na stanowisku, że wstrzymanie prac kopalni w Turowie zagrozi stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego"- oświadczył rzecznik rządu Piotr Mueller.

Czytaj więcej Polityka Rząd odpowiada TSUE: Nie zamkniemy kopalni w Turowie. Kara nieproporcjonalna "Żadne decyzje Trybunału Sprawiedliwości UE nie mogą naruszać obszarów związanych z podstawowym bezpieczeństwem krajów członkowskich. Bezpieczeństwo energetyczne należy właśnie do tego obszaru" - oświadczył polski rząd w reakcji na decyzję TSUE ws. kopalni Turów.

Zdaniem rządu Mateusza Morawieckiego, wstrzymanie prac kopalni miałoby "negatywne skutki dla bezpieczeństwa energetycznego dla milionów Polaków oraz dla całej Unii Europejskiej", a zamknięcie Turowa oznaczałoby także "ogromne problemy dla życia codziennego".

