Buteflika pełnił urząd głowy państwa przez dwadzieścia lat. Zrezygnował z funkcji w roku 2019 po masowych protestach oraz naciskach ze strony armii.

Abdelaziz Buteflika był weteranem wojny o niepodległość. Od 1963 do 1979 pełnił również funkcję ministra spraw zagranicznych. Jego wybór na prezydenta Algierii w roku 1999 przyczynił się do zakończenia wojny domowej pomiędzy fundamentalistami islamskimi a rządem algierskim.

Nowowybrany prezydent postanowił zaprowadzić porządek metodami pokojowymi. Po wyborach ogłosił chęć przeprowadzenia amnestii dla rebeliantów którzy dobrowolnie złożą broń. Propozycja prezydenta została poddana pod głosowanie w referendum, program pojednania narodowego poparło 98 proc. wyborcówB

Po rozwiązaniu kwestii wojny domowej, uregulował sytuację mniejszości berberyjskiej. Za jego rządów wprowadzono poprawkę konstytucji, wedle której język berberyjski stał się drugim językiem urzędowym kraju. Zmiana zahamowała widoczne w poprzednich latach napięcia pomiędzy rządem a Berberami. Prezydent odstąpił tym samym od prowadzonej przez poprzednie rządy polityki arabizacji.

Rządy Butefliki związane są z liberalizacją gospodarki. Polityka ta w połączeniu z podwyższeniem cen ropy naftowej przyczyniła się do poprawy sytuacji ekonomicznej. Napływające do kasy państwa pieniądze prezydent wykorzystał do inwestycji w obiekty i infrastrukturę użyteczności publicznej, w tym mieszkania komunalne.

Od grudnia 2010 do kwietnia 2011 roku przez kraj przetoczyła się fala protestów antyrządowych na fali arabskiej wiosny. W rezultacie wystąpień, władze ogłosiły zniesienie obowiązującego od 1992 roku stanu wyjątkowego i obniżenie cen żywności. Wystąpienia w porównaniu z krajami regionu miały niewielki wymiar.

Po udarze w roku 2013 Abdelaziz Bouteflika rzadko brał udział w uroczystościach publicznych. Mimo choroby, w 2014 został wybrany na czwartą kadencję. Zrezygnował w 2019, po masowych protestach społecznych.