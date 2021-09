W Warszawie w piątek odbyły się polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe. Po ich zakończeniu szefowie rządów obu państw wystąpili na konferencji prasowej.

Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że konsultacje odbyły się 17 września, w rocznicę inwazji Związku Radzieckiego na Polskę.

- Dziś widzimy, że te zmory przeszłości, nie tak odległe, jak mogłoby się nam wydawać, mają znaczenie coraz większe także dla teraźniejszości i dla przyszłości. Licho nie śpi, a różne neoimperialne żądze dają o sobie znać i sprawiają, że Polska i państwa bałtyckie, w szczególności Litwa, nie mogą być bierne. Musimy być bardzo aktywni, musimy ze sobą jak najlepiej współpracować - oświadczył premier.

Morawiecki: Rosja wzmacnia swoją potęgę

Szef polskiego rządu wskazywał, że pokój bywa "wartością niezwykle kruchą".

- Rosja wzmacnia swoją potęgę - powiedział Morawiecki, wspominając m.in. o rosyjsko-białoruskich ćwiczeniach wojskowych Zapad-2021. - Białoruś testuje szczelność naszych granic, próbuje wywołać kryzys migracyjny, a towarzyszy temu inwazja dezinformacji, fake newsów i propagandy, a także ataki cybernetyczne, ataki hybrydowe - zaznaczył.

- Każdy ten gniewny pomruk ze strony Kremla czy Mińska musi wywoływać konsolidację po naszej stronie. Jestem przekonany, że dzisiaj te polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe do takiej konsolidacji doprowadziły - ocenił Mateusz Morawiecki.

Deklaracja o współpracy bilateralnej

Premier wyraził pogląd, że konsultacje stanowią kolejny krok do zbliżenia "współpracy handlowej, gospodarczej, biznesowej, inwestycyjnej" między Polską a Litwą.

Mateusz Morawiecki poinformował, że uzgodniono "szereg działań o charakterze integrującym nasze stanowiska w bardzo ważnych obszarach, takich jak energetyczny, klimatyczny, kulturowy, naukowy i edukacyjny.

- Nasze wzajemne bezpieczeństwo zależy także od naszej współpracy i to niemalże jest przełożenie na zasadzie 1:1 - powiedział.

- Cieszę się, że razem z panią premier przyjęliśmy wspólną deklaracje, przed chwilą podpisaną, o współpracy bilateralnej - oświadczył premier Morawiecki.

Premier Litwy: Jestem wdzięczna, że Polska pospieszyła Litwie z pomocą

Szefowa litewskiego rządu Ingrida Szimonyte wyraziła zadowolenie z przebiegu konsultacji. Zapowiedziała, że kolejne tego typu spotkanie zostanie zorganizowane w przyszłym roku na Litwie.

Szimonyte zaznaczyła, że 17 września to data, która pozwala przemyśleć "jak wygląda mapa geopolityczna świata, jakie mamy wyzwania".

Premier Litwy odniosła się do sytuacji przy granicy z Białorusią. - Ktoś swoja złą wolą pchnął ludzi do uczestniczenia w hybrydowym ataku. To ludzie, których ktoś próbuje przepychać przez granicę UE po to, żeby wzmocnić presję na całą Unię Europejską - mówiła.

- Jestem wdzięczna, że Polska pospieszyła (...), żeby Litwie pomóc. Ta pomoc, wkład sprzętowy i współpraca polityczna ze strony polskiej jest nieoceniona - podkreśliła.

Ingrida Szimonyte zadeklarowała, że Litwa i Polska będą na forum EU mówić jednym głosem. Zapowiedziała też współpracę na forum europejskim w związku z tematem wzmocnienia granicy przed atakami hybrydowymi.