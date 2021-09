Rozpoczynając nagranie szef rządu powiedział, że to dla niego "nowa sytuacja". - Mam w głowie słowa Józefa Piłsudskiego, który kiedy sam był nagrany mówił pół żartem, pół serio, że stoi przed jakąś dziwną trąbą. To było prawie sto lat temu i od tego czasu dziwna trąba zmieniła się w porządny i nowoczesny sprzęt, ale trema jest i tak - stwierdził.

W pierwszym odcinku podcastu premier odniósł się do sprawy płacy minimalnej. - Jak przyjęliśmy w tym tygodniu, w 2022 r. wyniesie (ona) 3010 zł - dodał. Mateusz Morawiecki ocenił, że gdy o stawkach wynagrodzeń decydują prawa popytu i podaży, "niestety dochodzi do wypaczenia" i "prób wykorzystania słabszej roli pracownika wobec kapitału".

Premier mówił, że brak "godziwej płacy minimalnej prowadzi do destabilizacji rynku". Wspomniał o "pułapce średniego rozwoju" i przypomniał ogłoszenie o pracę z 2013 r., w którym za godzinę pracy oferowano 5 zł brutto. - Czy hańbą nie był fakt, że państwo polskie przez lata pozwalało płacić za pracę 5 czy 6 zł za godzinę? - pytał.

Premier o proteście medyków

W pierwszym odcinku swego podcastu premier Mateusz Morawiecki poruszył też temat trwającego protestu medyków, którzy domagają się m.in. podwyżek. Medycy rozstawili przed KPRM "Białe miasteczko 2.0", co jest nawiązaniem do protestów z 2007 r. Dotychczasowe negocjacje protestujących ze stroną rządową zakończyły się fiaskiem. Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia domaga się spotkania z premierem.

- Rząd od początku bardzo poważnie traktuje reformę zaniedbanego przez trzydzieści lat systemu ochrony zdrowia, dlatego dla mnie osobiście bardzo ważne są zmiany - takie jak podnoszenie nakładów, znoszenie limitów dostępu do lekarzy czy badań, jak program profilaktyczny, ale przede wszystkim lepsze warunki pracy dla personelu medycznego - oświadczył w podcaście Mateusz Morawiecki.

Dodał, że w programie "Polski ład" PiS jest propozycja zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do poziomu 7 proc. PKB.

Morawiecki: Medycy powinni dobrze zarabiać

- Często słyszę pytanie, czy ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, pielęgniarki, lekarze powinni zarabiać więcej, powinni zarabiać godziwie. To jasne. Tak, oczywiście, zdecydowanie, powinni dobrze zarabiać i my realizujemy plan podwyżek - oświadczył.

- Trzeba mieć naprawdę dużo złej woli, żeby nie dostrzec skali podwyżek dla pracowników medycznych, jaka dokonała się od 2015 r. - powiedział premier.

Szef rządu stwierdził, iż z analiz Ministerstwa Zdrowia wynika, że wzrost średnich wynagrodzeń lekarzy to ponad 60 proc. w ciągu 5 lat, a wzrost wynagrodzeń pielęgniarek to ok. 70 proc. - Podobnie było z ratownikami medycznymi, którzy zarabiali bardzo mało - mówił Morawiecki.

"Każdy Polak musiałby dołożyć 250 zł miesięcznie"

- Dziś słyszymy o postulatach protestujących, których koszt, zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Zdrowia, sięgałby nawet nieco poniżej 100 mld złotych rocznie. Nigdzie na świecie nie dokonuje się jednorazowych podwyżek wynagrodzeń, które skokowo nadrobią zapóźnienia dwóch dekad - stwierdził premier Morawiecki.

Szef rządu argumentował, że w związku z tak "radykalnym zwiększeniem wynagrodzeń" "każdy Polak musiałby dołożyć 250 zł miesięcznie", a na przykład podatek VAT musiałby wzrosnąć do ok. 35 proc. "żeby sfinansować takie wydatki".

Według premiera, dobrym miejscem do szukania kompromisu z protestującymi medykami są Rada Dialogu Społecznego i Komisja Trójstronna. Morawiecki ocenił, że "powrót do dialogu z ministrem zdrowia, urealnienie oczekiwań płacowych i gotowość do takiej wspólnej pracy na rzecz poprawy sytuacji w publicznej ochronie zdrowia są najlepszą drogą do rozwiązania tej sytuacji".

Podcast Morawieckiego

Podcast to forma internetowej, cyklicznej audycji w formie nagranie dźwiękowego lub audiowizualnego. W pierwszym odcinku premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w cotygodniowych podcastach będzie "dzielił się własnym punktem widzenia na najważniejsze sprawy wokół nas". Zadeklarował, że będzie starał się również odpowiadać na pytania.