Sąd Najwyższy nakazał wstrzymanie egzekucji skazanego na śmierć za zabójstwo sprzedawcy Johna Henry'ego Ramireza, po tym jak mężczyzna zarzucił władzom stanu ograniczenie jego wolności religijnej. Chodziło o to, że Ramirez nie uzyskał zgody na to, by przy egzekucji towarzyszył mu jego pastor, który miał położyć na nim dłonie i odprawiać modły w czasie, gdy Ramirez otrzymywałby zastrzyk z trucizną.