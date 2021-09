Fogiel był pytany o to, kiedy można spodziewać się wprowadzenia ustaw podatkowych będących elementem "Polskiego Ładu".

- Nie wiem czy zmiany podatkowe zostaną procedowane już na tym posiedzeniu Sejmu, ale na pewno niedługo będziemy mieć możliwość pracy nad tymi ustawami w parlamencie - zapewnił.

Na razie bank centralny przekonuje, że obecny poziom inflacji spełnia założony cel inflacyjny Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS

Wicerzecznik PiS-u wyjaśnił także przyczyny wzrostu Inflacji w Polsce oraz zapewnił, że będzie ona z czasem spadać.

- Najwięcej w tym temacie może powiedzieć bank centralny (NBP - red.), który dysponuje narzędziami do tego, aby interweniować kiedy będzie taka potrzeba. Na razie bank centralny przekonuje, że obecny poziom inflacji spełnia założony cel inflacyjny. Długofalowe analizy wskazują na to, ze sytuacja będzie się poprawiać. Trzeba patrzeć na sytuację gospodarczą w całości - mamy w ostatnich latach do czynienia z bezprecedensowym wzrostem zarobków, który jest cały czas wyższy, niż wzrost cen - przekonywał gość Polskiego Radia.

Fogiel był pytany czy rząd weźmie pod uwagę inflację i zwiększy świadczenia socjalne.

- Musimy brać pod uwagę sytuację budżetową. Dlatego w tym momencie nie ma takich planów, ale są inne rozwiązania, np. rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli wsparcie dla rodziców w pierwszym okresie wychowywania dzieci - zdradził polityk.

Poseł przekonywał też Polaków do szczepień, by uniknąć czwartej fali pandemii.

- Rząd zapewnił szczepionki oraz przejrzysty system rejestracji na szczepienia. Ale by opanować sytuację potrzebna jest przede wszystkim wola społeczeństwa. Jeżeli chcemy uniknąć czwartej fali i lockdownu, to szczepionki są absolutnie najlepszym rozwiązaniem - podkreślił.

Wicerzecznik mówił również o tym, czy rząd rozważa ewentualny lockdown, przy pogorszeniu się sytuacji pandemicznej.

- W tej chwili takich scenariuszy nie rozpatrujemy i mamy nadzieję, że ten poziom zaszczepienia, który mamy, poprawi sytuację już teraz. Na całe szczęście mamy wysoki poziom zaszczepienia wśród służb medycznych. Dlatego mamy nadzieję, że nie grozi nam już największy horror, czyli zapaść służby zdrowia - mówił.