Ulga na termomodernizację domu. Skarbówka zmienia interpretacje. Czy trzeba oddać podatek?

Fiskus zmienia stare interpretacje w sprawie ulgi termomodernizacyjnej. Kiedyś zgadzał się, że można odliczać od dochodu wydatki na klimatyzator z funkcją grzania, teraz już na to nie pozwala. Czy podatnicy muszą korygować zeznania roczne?

Publikacja: 12.09.2025 04:32

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił we wrześniu pięć indywidualnych interpretacji w sprawie ulgi termomodernizacyjnej. Wszystkie dotyczą klimatyzatorów: wcześniej były korzystne dla podatników, teraz są negatywne.

348,6 tys.

tylu podatników na skali i ryczałcie korzysta z ulgi termomodernizacyjnej.

Przypomnijmy, że ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu wydatków na ekologiczne ogrzewanie domu od dochodu (tak jest u rozliczających się według skali oraz płacących podatek liniowy, natomiast ryczałtowcy odpisują wydatki od przychodu). Dzięki temu zmniejszamy podstawę opodatkowania i wychodzi nam niższy podatek. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł.

Ulga na termomodernizację domu. Czy można odliczyć klimatyzator? 

Czy ulga przysługuje na klimatyzatory z funkcją grzania? Fiskus dość długo się na to zgadzał, jednak dwa lata temu nastąpił zwrot akcji. Skarbówka zaczęła zmieniać wcześniejsze interpretacje, twierdząc, że klimatyzator z funkcją grzania, w tym z wbudowaną pompą ciepła, nie jest objęty ulgą (np. interpretacja zmieniająca nr DOP3.8222.102.2023.HTCE).

Temat klimatyzatorów pojawił się też przy nowelizacji rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju określającego rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Od 1 stycznia 2025 r. zmieniono w nim zapis dotyczący pomp ciepła. Teraz z rozporządzenia wynika, że odliczeniu podlega „pompa ciepła wraz z infrastrukturą niezbędną do jej funkcjonowania, pod warunkiem, że jest ona częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej”. I jak napisano w uzasadnieniu, chodzi o to, aby podatnicy nie odliczali wydatków na klimatyzatory z funkcją ogrzewania.

Aby nikt nie miał już złudzeń, skarbówka postanowiła oczyścić bazę interpretacji i zmienia te, które były korzystne dla podatników i jeszcze się w niej ostały. W ostatnich dniach wydała pięć interpretacji zmieniających (podajemy ich numery: DOP3.8222.134.2025.EILK, DOP3.8222.117.2025.CNRU, DOP3.8222.126.2025.EILK, DOP3.8222.116.2025.CNRU, DOP3.8222.129.2025.EILK). Podkreśla w nich, że „nie każdy wydatek, który przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku, podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej”. I konkluduje, że „wydatków poniesionych na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła, nie można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne”.

53 tys. zł

taką kwotę można maksymalnie odliczyć od dochodu (ryczałtowcy od przychodu).

Czy podatnicy muszą korygować zeznania roczne?

Wszystkie zmienione we wrześniu interpretacje są z 2021 r. Dotyczą więc rozliczeń, które dawno są za nami. Czy podatnicy muszą je teraz zmienić? Czy powinni skorygować zeznania roczne i oddać podatek?

Przypomnijmy, że interpretacja chroni przed zapłatą podatku, ale tylko wtedy, gdy została doręczona przed wystąpieniem skutków podatkowych zdarzenia, o które pytamy. Jeśli więc podatnik dostał pozytywną interpretację w 2021 r., zeznanie z ulgą złożył w 2022 r., a teraz skarbówka zmieniła zdanie na jego niekorzyść, nie musi oddawać odliczenia. Jeśli jednak najpierw złożył zeznanie, a dopiero później dostał interpretację, po jej zmianie musi skorygować rozliczenia (ale bez naliczania odsetek i bez kary z kodeksu karnego skarbowego).

Pamiętajmy też, że PIT przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku, w którym upłynął termin jego zapłaty.



Podatki Podatek dochodowy PIT Ulgi Podatkowe Termomodernizacja

e-Wydanie