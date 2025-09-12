Aktualizacja: 12.09.2025 04:55 Publikacja: 12.09.2025 04:32
Szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił we wrześniu pięć indywidualnych interpretacji w sprawie ulgi termomodernizacyjnej. Wszystkie dotyczą klimatyzatorów: wcześniej były korzystne dla podatników, teraz są negatywne.
Przypomnijmy, że ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu wydatków na ekologiczne ogrzewanie domu od dochodu (tak jest u rozliczających się według skali oraz płacących podatek liniowy, natomiast ryczałtowcy odpisują wydatki od przychodu). Dzięki temu zmniejszamy podstawę opodatkowania i wychodzi nam niższy podatek. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł.
Czy ulga przysługuje na klimatyzatory z funkcją grzania? Fiskus dość długo się na to zgadzał, jednak dwa lata temu nastąpił zwrot akcji. Skarbówka zaczęła zmieniać wcześniejsze interpretacje, twierdząc, że klimatyzator z funkcją grzania, w tym z wbudowaną pompą ciepła, nie jest objęty ulgą (np. interpretacja zmieniająca nr DOP3.8222.102.2023.HTCE).
Temat klimatyzatorów pojawił się też przy nowelizacji rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju określającego rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Od 1 stycznia 2025 r. zmieniono w nim zapis dotyczący pomp ciepła. Teraz z rozporządzenia wynika, że odliczeniu podlega „pompa ciepła wraz z infrastrukturą niezbędną do jej funkcjonowania, pod warunkiem, że jest ona częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej”. I jak napisano w uzasadnieniu, chodzi o to, aby podatnicy nie odliczali wydatków na klimatyzatory z funkcją ogrzewania.
Aby nikt nie miał już złudzeń, skarbówka postanowiła oczyścić bazę interpretacji i zmienia te, które były korzystne dla podatników i jeszcze się w niej ostały. W ostatnich dniach wydała pięć interpretacji zmieniających (podajemy ich numery: DOP3.8222.134.2025.EILK, DOP3.8222.117.2025.CNRU, DOP3.8222.126.2025.EILK, DOP3.8222.116.2025.CNRU, DOP3.8222.129.2025.EILK). Podkreśla w nich, że „nie każdy wydatek, który przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku, podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej”. I konkluduje, że „wydatków poniesionych na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła, nie można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne”.
Wszystkie zmienione we wrześniu interpretacje są z 2021 r. Dotyczą więc rozliczeń, które dawno są za nami. Czy podatnicy muszą je teraz zmienić? Czy powinni skorygować zeznania roczne i oddać podatek?
Przypomnijmy, że interpretacja chroni przed zapłatą podatku, ale tylko wtedy, gdy została doręczona przed wystąpieniem skutków podatkowych zdarzenia, o które pytamy. Jeśli więc podatnik dostał pozytywną interpretację w 2021 r., zeznanie z ulgą złożył w 2022 r., a teraz skarbówka zmieniła zdanie na jego niekorzyść, nie musi oddawać odliczenia. Jeśli jednak najpierw złożył zeznanie, a dopiero później dostał interpretację, po jej zmianie musi skorygować rozliczenia (ale bez naliczania odsetek i bez kary z kodeksu karnego skarbowego).
Pamiętajmy też, że PIT przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku, w którym upłynął termin jego zapłaty.
