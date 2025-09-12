Temat klimatyzatorów pojawił się też przy nowelizacji rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju określającego rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Od 1 stycznia 2025 r. zmieniono w nim zapis dotyczący pomp ciepła. Teraz z rozporządzenia wynika, że odliczeniu podlega „pompa ciepła wraz z infrastrukturą niezbędną do jej funkcjonowania, pod warunkiem, że jest ona częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej”. I jak napisano w uzasadnieniu, chodzi o to, aby podatnicy nie odliczali wydatków na klimatyzatory z funkcją ogrzewania.

Aby nikt nie miał już złudzeń, skarbówka postanowiła oczyścić bazę interpretacji i zmienia te, które były korzystne dla podatników i jeszcze się w niej ostały. W ostatnich dniach wydała pięć interpretacji zmieniających (podajemy ich numery: DOP3.8222.134.2025.EILK, DOP3.8222.117.2025.CNRU, DOP3.8222.126.2025.EILK, DOP3.8222.116.2025.CNRU, DOP3.8222.129.2025.EILK). Podkreśla w nich, że „nie każdy wydatek, który przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku, podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej”. I konkluduje, że „wydatków poniesionych na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła, nie można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne”.

53 tys. zł taką kwotę można maksymalnie odliczyć od dochodu (ryczałtowcy od przychodu).

Czy podatnicy muszą korygować zeznania roczne?

Wszystkie zmienione we wrześniu interpretacje są z 2021 r. Dotyczą więc rozliczeń, które dawno są za nami. Czy podatnicy muszą je teraz zmienić? Czy powinni skorygować zeznania roczne i oddać podatek?

Przypomnijmy, że interpretacja chroni przed zapłatą podatku, ale tylko wtedy, gdy została doręczona przed wystąpieniem skutków podatkowych zdarzenia, o które pytamy. Jeśli więc podatnik dostał pozytywną interpretację w 2021 r., zeznanie z ulgą złożył w 2022 r., a teraz skarbówka zmieniła zdanie na jego niekorzyść, nie musi oddawać odliczenia. Jeśli jednak najpierw złożył zeznanie, a dopiero później dostał interpretację, po jej zmianie musi skorygować rozliczenia (ale bez naliczania odsetek i bez kary z kodeksu karnego skarbowego).