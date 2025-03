Rozdźwięk w rządzie i groźby przyszłego ambasadora USA

Na tę zapowiedź jeszcze w poniedziałek zareagował w serwisie X Tom Rose, nominowany przez Donalda Trumpa na stanowisko ambasadora USA w Polsce. "To niezbyt mądre! Autodestrukcyjny podatek, który zaszkodzi tylko Polsce i jej relacjom z USA. Prezydent Trump również odpowie odwetem, jak i powinien zrobić. Odwołajcie podatek, aby uniknąć konsekwencji!" - napisał.

Czytaj więcej Podatki Co z nowym podatkiem od cyfrowych gigantów? Jest rozdźwięk w rządzie Tuska Zapowiedź opodatkowania przez polski rząd cyfrowych gigantów wzbudza kontrowersje. Pomysł przedstawiony przez wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego skrytykował nominowany na ambasadora USA w Polsce Tom Rose. Oliwy do ognia swoim oświadczeniem dolało we wtorek Ministerstwo Finansów.

Z kolei we wtorek do zapowiedzi wicepremiera odniosło się Ministerstwo Finansów, które poinformowało, że nie prowadzi obecnie prac nad podatkiem cyfrowym. W odpowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej zaznaczyło, iż wyłącznie „minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada za polską politykę podatkową”. Kilka godzin później wicepremier Gawkowski zapewnił, że jego resort nie zamierza wycofywać się z prac przygotowujących podatek cyfrowy.