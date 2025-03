Podczas środowej rozmowy w RMF FM Andrzej Domański został zapytany, czy w Polsce zostanie wprowadzony podatek katastralny. - Nie, nie będzie – odpowiedział stanowczo minister finansów.

Jakie podatki chce obniżyć minister finansów Andrzej Domański?

Chodzi o podatek od wartości nieruchomości, który w innych krajach zastępuje podatek naliczany od powierzchni gruntów i budynków według ustalonej stawki. Podatek katastralny obowiązuje w wielu krajach Europy Zachodniej. O potrzebie rozważenia wprowadzenia go w Polsce mówiła m.in. posłanka Daria Gosek-Popiołek, wiceprzewodnicząca Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy, gdy komentowała sugestię Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącą wprowadzenia w Polsce progresywnego podatku związanego z wartością nieruchomości.

Na pytanie o to, jakie zmiany w podatkach szykuje Ministerstwo Finansów, Domański odpowiedział, że w tej chwili resort nie pracuje nad zmianami dotyczącymi podwyższania podatków. - To, nad czym pracujemy w Ministerstwie Finansów, to obniżka tzw. podatku miedziowego. Mamy olbrzymie złoża, które mogłyby być bardziej efektywnie wykorzystywane, a chcemy, żeby tych inwestycji w gospodarce było więcej – wyjaśnił szef resortu finansów.

- Pracujemy również nad obniżką podatku od zysków kapitałowych, zwanego popularnie podatkiem Belki – poinformował jednocześnie minister.