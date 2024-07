Z sygnałów napływających do MF wynika, że oszuści dzwonią do ludzi podając się za pracowników urzędów skarbowych. Żądają płatności poprzez dokonanie transakcji w bankomacie/wpłatomacie za pomocą BLIK.

Reklama

MF ostrzega, by w przypadku odebrania takiego połączenia zachować szczególną ostrożność i nie podejmować pochopnych decyzji. Zapewnia też, że pracownicy administracji skarbowej nie dzwonią i nie żądają dokonania płatności za pomocą BLIK.

- Przypominamy, płatności podatku z użyciem BLIK są możliwe tylko w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) i usłudze Twój e-PIT — czytamy na stronie MF.

To nie są pierwsze przypadki, gdy oszuści podszywają się pod pracowników administracji skarbowej lub konsultantów infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Na początku roku fałszywi przedstawiciele skarbówki dzwonili do podatników i oferowali pomoc przy rozliczeniu zeznań PIT i otrzymaniu zwrotów podatku. Przestępcy próbowali też wyłudzać dane osobowe argumentując, że prowadzą weryfikację sprawy związanej z rzekomym niepłaceniem podatku przez pracodawcę podatnika albo podejrzanych przelewów.

Co robić w razie próby oszustwa? Resort zachęca, by skorzystać z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich oszukańczych domen, smsów i innych incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.