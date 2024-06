Dobra wiadomość dla podatników, których darowizny pieniężne od najbliższej rodziny nie załapały się na nielimitowane zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla tzw. zerowej grupy podatkowej. Jeśli takie pieniądze zostaną wpłacone na umowę deweloperską, fiskus dostanie mniej podatku od darowizny. Potwierdza to ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Reklama

Darowizna w gotówce a ulga podatkowa

Sprawa dotyczyła kobiety, która w listopadzie 2019 r. otrzymała 120 tys. zł od ojca. Pieniądze dostała w gotówce do ręki i wpłaciła je na swoje konto, a potem przelała na konto dewelopera wskazane w umowie deweloperskiej. Podatniczka zgłosiła darowiznę fiskusowi, bo chciała skorzystać z pełnego zwolnienia w podatku od spadków i darowizn zarezerwowanego dla tzw. zerowej grupy podatkowej, czyli przepływu majątku w najbliższej rodzinie.

Problemy się zaczęły, gdy do akcji wkroczyli kontrolerzy skarbówki. Uznali, że obdarowana nie spełnia jednego z warunków do skorzystania z nielimitowanego zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Tłumaczyli, że obdarowana dostała pieniądze, a w takim przypadku do skorzystania z pełnej ulgi konieczne jest udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek nabywcy w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. W ocenie urzędników gotówka otrzymana do ręki od darczyńcy i późniejsza wpłata na konto obdarowanego tego warunku nie spełniają.

Fiskus nie zgodził się też na inne zwolnienie, które ze względu na to, na co została spożytkowana darowizna, pozwoliłoby podatniczce zaoszczędzić na podatku. To preferencja z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy, która przewiduje limitowane kwotowo zwolnienie przy darowiznach w I grupie podatkowej, jeżeli obdarowany przeznaczy ją w okresie 12 miesięcy od otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.