Dla "Rzeczpospolitej" w rozmowie z Michałem Kolanką pojedynki w poszczególnych miastach w wyborach samorządowych analizuje Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej: - Najbardziej zaskoczyło mnie to, że te wyniki do sejmików nie wiele różnią się od tych do Sejmu - komentuje w programie "Rzecz o Polityce" ekspert.