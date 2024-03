Definicja budowli i podatek od garaży: ministerstwo szykuje zmiany

Takich informacji Ministerstwo Finansów udzieliło Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który przypomniał resortowi, że mimo wyroków Trybunału Konstytucyjnego, wskazujących na pilną potrzebę autonomicznej definicji budowli, przepisów nadal nie zmieniono. Zgodnie z zawartą w zakwestionowanym przed TK przepisie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych definicją, budowla to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem”. W wyroku z 4 lipca 2023 r. (sygn. SK 14/21) TK orzekł, że przepis, który ją zawiera (art. 1a ust. 1 pkt 2 Upol) utraci moc obowiązującą po 18 miesiącach od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że najpóźniej w styczniu 2025 r. muszą wejść w życie nowe przepisy.

Mankamenty definicji w Upol przekładają się także na problemy z opodatkowaniem garaży wielostanowiskowych w budynkach wielomieszkaniowych. 18 października 2023 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. SK 23/19) uznał opodatkowanie garaży w budynkach wielomieszkaniowych wyższymi stawkami podatku od nieruchomości za niezgodne z konstytucją.

W wystąpieniu do ministra finansów Andrzeja Domańskiego RPO podkreślił, że brak właściwej definicji pojęcia "budowa" w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest rażącym przykładem nienależytej legislacji podatkowej. Wadliwość i niejednoznaczność definicji prowadzi do nierównego traktowania i braku przewidywalności w obszarze obowiązków podatkowych. Apelował o pilne podęcie prac legislacyjnych nad zmianą w tym zakresie.

MF: tworzymy definicję budowli dla celów podatkowych

Odpowiedzi w imieniu resortu udzielił rzecznikowi podsekretarz stanu w MF Jarosław Neneman. Poinformował on, że w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace nad zdefiniowaniem na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości pojęcia „budowla”.

„Celem tych prac jest wprowadzenie do upol autonomicznej definicji, która nie będzie odwoływała się do przepisów pozapodatkowych. Rozważane jest określenie zamkniętego katalogu obiektów podlegających opodatkowaniu w nowym załączniku do ustawy. Zakłada się zachowanie fiskalnego status quo, wyeliminowanie wątpliwości w zakresie opodatkowania niektórych obiektów oraz możliwość uwzględnienia dotychczasowego dorobku orzeczniczego sądów administracyjnych dotyczącego stosowania obowiązujących przepisów” - czytamy w piśmie, które publikuje Biuro RPO.