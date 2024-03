Podatnik skierował sprawę do sądu i najpierw wygrał. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że czynnikami modyfikującymi cenę rynkową są także te stricte prawne.

Inaczej sprawę ocenił jednak NSA. Nie kwestionował, że zgodnie z jego orzecznictwem wady fizyczne nieruchomości, np. zły stan techniczny, mogą mieć wpływ na modyfikację ceny rynkowej. Nie przesądził jednak, czy takim czynnikiem mogą być wady prawne nieruchomości.

Jak bowiem zauważyła sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, w spornej sprawie podatnik wiedział, że kupuje mieszkanie obciążone dożywociem. Ten fakt został ujawniony m.in. w akcie notarialnym. A skoro kupił takie mieszkanie i sprzedał je z dożywociem, to w jego stanie prawnym nic się nie zmieniło. Ponadto transakcje odbywały się w powiązaniach rodzinnych. W tej sytuacji NSA przyznał rację fiskusowi. Jeśli bowiem podatnik wiedział o dożywociu, to nie może się nim zasłaniać przy sprzedaży po zaniżonej cenie. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 688/21

Robert Krasnodębski

radca prawny, doradca podatkowy

Podatnicy, który sprzedają mieszkanie czy dom, muszą się liczyć z tym, że fiskus ma prawo zweryfikować cenę jego zbycia. Wartość nieruchomości ma bowiem znaczenie dla wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych, a także PIT, gdy odpłatne zbycie podlega opodatkowaniu. Zaniżanie wartości nieruchomości, aby zminimalizować ciężar podatkowy, to duże ryzyko. Zwłaszcza że fiskus z automatu otrzymuje do wglądu wszystkie akty notarialne, które są wymaganą formą umowy przy obrocie nieruchomościami. Niemniej, jeśli istnieją obiektywne okoliczności, które uzasadniają niższą niż rynkowa cenę, nie ma absolutnie powodu, aby obawa przed fiskusem zmuszała nabywcę do jej sztucznego podwyższenia. Warto tylko pamiętać, że jeśli np. mieszkanie jest w złym stanie, wymaga remontu, ma jakieś poważne wady fizyczne, to warto to udokumentować. Szczególnie gdy wartość nieruchomości między nabyciem a zbyciem w krótkim czasie uległa istotnemu obniżeniu. Teoretycznie to samo odnosi się do tzw. wad prawnych. Jednak w przypadku zbycia mieszkania nabytego uprzednio już z ustanowionym dożywociem podatnikowi trudno będzie udowodnić, że różnica w cenie zakupu i sprzedaży wynika z faktu, że w momencie nabycia nie wiedział o istotnych obciążeniach prawnych. Dożywocie podlega bowiem wpisowi do księgi wieczystej i ciąży na nieruchomości, czyli dotyczy każdego właściciela. I wyrok NSA to potwierdza.