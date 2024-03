Obniżka VAT na usługi kosmetyczne. Jest już projekt

Czytaj więcej Podatki Skutki w VAT z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy Otrzymane od klienta środki z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy lub rezygnacji z zamówienia będą stanowić wynagrodzenie za odpłatne świadczenie przez spółkę usług na rzecz klienta, które będzie podlegać opodatkowaniu zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Czy obniżka VAT jest zgodna z unijną dyrektywą

Czy obniżka stawek VAT na usługi kosmetyczne jest jednak zgodna z przepisami unijnymi?

– Są co do tego wątpliwości – mówi Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii Chojnacka & Łagowski. Podkreśla, że Dyrektywa 2006/112 pozwala na stosowanie preferencyjnej stawki VAT na usługi fryzjerskie. – A to zdecydowanie co innego, niż usługi kosmetyczne. Obniżając VAT dla branży beauty ryzykujemy więc spór z Komisją Europejską, który może się zakończyć wysokimi karami finansowymi – przestrzega Arkadiusz Łagowski.

Ministerstwo Finansów twierdzi jednak, że wszystko jest w porządku. Przypomina, że niecałe dwa lata temu Dyrektywa 2022/542 wprowadziła nowe, bardziej elastyczne, zasady obniżania stawek. Umożliwiła stosowanie preferencji, jeśli jest ona już w innym państwie członkowskim. A obniżoną stawkę podatku na usługi kosmetyczne ma Irlandia – podkreśla resort finansów. I dodaje, że zakres preferencji w Polsce nie będzie szerszy.

Etap legislacyjny: uzgodnienia wewnętrzne i konsultacje publiczne