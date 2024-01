Przykładowo szpitale, spółki komunalne, firmy z branży energetycznej bądź finansowej.

Zgodnie z art. 24ca ust. 12 ustawy o CIT podatek minimalny pomniejsza się o podatek liczony na ogólnych zasadach. Z kolei ust. 13 stanowi, że zapłacony podatek minimalny może być odliczony od klasycznego CIT w następnych latach.

- Zasady rozliczania podatku minimalnego są tak skonstruowane, że najprawdopodobniej ostatecznie niewiele firm poniesie dodatkowy ciężar finansowy. Nie zmienia to jednak faktu, że wszystkie muszą przeprowadzić szereg skomplikowanych wyliczeń, przede wszystkim żeby sprawdzić czy w ogóle pod niego podlegają. Wysiłek przedsiębiorców może więc być niewspółmiernie wysoki w stosunku do korzyści dla budżetu państwa – podsumowuje Arkadiusz Łagowski.

Ograniczenie konkurencyjności Polski

Podatek minimalny powinien być uchylony – to jeden z postulatów dla nowego rządu zgłoszonych przez Konfederację Lewiatan. Niezwykle skomplikowana konstrukcja tej daniny spowoduje wzrost kosztów funkcjonowania firm - argumentuje organizacja. Podkreśla, że tego rodzaju obciążenia osłabiają skłonność do inwestowania, ponieważ pomimo wydatków, które powodują niższe dochody, firmy i tak muszą mieć środki, żeby zapłacić fiskusowi. Przez to koszty inwestowania w Polsce stają się wyższe niż w krajach, gdzie nie stosuje się takich obciążeń. Ogranicza to konkurencyjność Polski – wskazuje Lewiatan. Dodaje, że opodatkowanie firm, które ze względu na sytuację ekonomiczną/gospodarczą nie osiągają dochodów, prowadzić może do ich likwidacji.