Podatek rolny zaliczy najwyższą procentowo podwyżkę w 2024 roku

Nowe stawki dla podatków ogłaszane są każdego roku i powiązane są ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z najnowszą decyzją ministra górne granice stawek podatku od nieruchomości oraz podatków lokalnych na 2024 rok są wyższe o 15 proc. od tegorocznych.

Reklama

Reklama

Mimo obwieszczenia ministerstwa, ostateczna decyzja podatkowa pozostaje po stronie samorządów lokalnych. To one ustalają wysokość podatku w oparciu o pismo ministra finansów - czyli podatki od nieruchomości oraz lokale nie będą mogły przekroczyć określonej granicy.

Jak wskazuje portal rmf24.pl największą procentowo podwyżkę zanotuje podatek rolny, aż 21 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Obecna stawka to 185,13 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych i do 370,25 zł za 1 hektar pozostałych gruntów. Oznacza to, że w 2024 roku te kwoty mogą wzrosnąć odpowiednio do 224,08 zł oraz 448,15 zł za hektar.

Czytaj więcej Podatki W 2024 r. wzrosną stawki podatków i opłat lokalnych Ogłoszone przez ministra finansów górne granice stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2024 rok są o 15 proc. wyższe od tegorocznych. Ich ostateczną wysokość określą jednak rady poszczególnych gmin.

Podatek ma dwie stawki: