Gra planszowa to najlepszy prezent na Dzień Dziecka. Nie dość, że nie piszczy (zazwyczaj) ani nie straszy dziwnymi efektami świetlnymi, nawet nie przeraża aż tak bardzo ceną, to jeszcze pozwala oderwać dzieciaki od szklanych ekranów, zapewniając im rozwój kluczowych dla ich wieku umiejętności. A przy tym stanowi pretekst do wspólnej zabawy z rodzicami.

Na szczęście żyjemy w takich czasach, że „Grzybobrania” i inne „Monopoly” można ze spokojem ducha odłożyć do szafy i wybrać coś, co nie wywoła u dorosłych nudy i znużenia. Ba! Będą się bawić równie dobrze co ich pociechy. Oto wybór pięciu moim zdaniem najlepszych gier na Dzień Dziecka (ułożonych alfabetycznie według tytułów).