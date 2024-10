Jan Maciejewski: O srebrnikach raz jeszcze

Zdrada ewoluowała razem z systemem. Wykształciła swój koalang, język kojarzeniowo-aluzyjny. Tylko że nie służył on (jak w dystopii Janusza Zajdla) do oszukiwania systemu, wodzenia na manowce podsłuchujących maszyn, lecz samych użytkowników tego języka. Zdrada przeżarła polski język jak rdza, przedziurawiła pojęcia, oszpeciła powierzchnię, całe duże jego części uczyniła bezużytecznymi.

I przyjdzie czas, że jej złogów trzeba się będzie pozbyć. Ale jest to zadanie na tyle poważne, że podjąć się go mogą jedynie prokuratura i literatura. Tomy akt, setki stron, okoliczności łagodzące, nieustępliwość w dążeniu do prawdy. Nie powinni, nie mogą wręcz zabierać się za podobne rozliczenia publicyści. I na tym głównie polega mój problem z głośnym tekstem redaktora Bogusława Chraboty, w którym określił on program 500+ mianem „srebrników”. Nawet nie o to, że jest to metafora tyleż podniosła, ileż nietrafiona, i że zaprawdę inni Judasze byli i są tu nadal czynni. Nie szukałbym ich akurat wśród dzieci wyprowadzonych ze stanu skrajnego ubóstwa czy rodzin mogących pierwszy raz w życiu wybrać się na wakacje.

Pewne słowa, pojęcia, są jak ostrza. A te zwykły tępić się i szczerbić, gdy są niewłaściwie używane. A takie figury jak Judasz i słowa jak „srebrniki” jeszcze kiedyś będą nam potrzebne.