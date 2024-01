Slisz ma rozwiązać problemy drużyny w środku pola. Atlanta zakończyła poprzedni sezon na szóstym miejscu w Konferencji Wschodniej, ale straciła aż 53 bramki. Solidny defensywny pomocnik, który zadba o współpracę między obroną i atakiem, jest więc w cenie.

Nowi koledzy Bartosza Slisza. Kto gra w Atlanta United?

Klub powstał w 2014 roku, trzy lata później dołączył do Major League Soccer, a już w następnym roku świętował pierwszy tytuł mistrzowski. Zdobył go pod wodzą Gerardo Martino, byłego trenera Barcelony i reprezentacji Argentyny. Potem zespół przejął Holender Frank de Boer, od 2021 roku prowadzi go Gonzalo Pineda, były reprezentant Meksyku.

Kapitanem jest doświadczony, blisko 40-letni amerykański bramkarz Brad Guzan. W kadrze poza Amerykanami są gracze z Ameryki Południowej, Europy i Afryki. Jest m.in. mistrz świata, 22-letni Argentyńczyk Thiago Almada. Klub należy do Arthura Blanka - współzałożyciela sieci sklepów Home Depot, który posiada także Atlanta Falcons, czyli zespół futbolu amerykańskiego.

Kiedy startuje sezon MLS?

Oba kluby dzielą stadion Mercedes-Benz położony praktycznie w samym centrum miasta. Atlanta może się pochwalić wspaniałymi kibicami, potrafiącymi stworzyć atmosferę piłkarskiego święta. Średnia frekwencja na trybunach wyniosła w ubiegłym sezonie ponad 47 tys. widzów i była najwyższa w MLS.