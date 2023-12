Europejskie media: Chyba tylko Koeman jest zadowolony

Francuski "Le Figaro" przytacza opinię Deschampsa, który mówi, że jego drużyna trafiła do trudnej grupy. Holandia jest jego zdaniem lepsza od Austrii, ale ta ostatnia drużyna jest rywalem trudnym do pokonania. Co do trzeciego przeciwnika selekcjoner Francuzów wypowiada się ostrożnie, ale można założyć, że stawia w barażach na Polskę, wskazując że nasza drużyna ma najwięcej doświadczenia z całej czwórki.

"Guardian" jest ostrożnym optymistą po losowaniu reprezentacji Anglii. Angielski dziennik pisze, że Southgate mógł się skrzywić w duchu, gdy los przydzielił mu Danię, ale potem humor mu się poprawił, gdy zobaczył kartki z nazwami Serbii i Słowenii. "Guardian" przypomina też, że w walce o Euro 2024 ciągle jest Walia, ale awans tej reprezentacji do turnieju uważa za "mało prawdopodobny", co polskich kibiców z pewnością powinno pocieszyć.

Hiszpanie też uważają, że mogli lepiej trafić. Gazeta "Mundo Deportive" przytacza słowa selekcjonera Javiera de la Funete, który zauważa, że w jednym meczu na turnieju wszystko się może zdarzyć. Hiszpanie wydają się jednak pewni swego i przytaczają historię swoich ostatnich występów w mistrzostwach Europy.