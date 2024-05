ONZ tłumaczy, dlaczego podawana teraz liczba zabitych dzieci i kobiet w Strefie Gazy jest znacznie niższa

Jak zmianę tłumaczy ONZ? Wicerzecznik prasowy sekretarza generalnego ONZ Farhan Haq mówiła w poniedziałek, że tym razem podano wyłącznie dane dotyczące zidentyfikowanych już ciał, a ponad 10 tysięcy wciąż czeka na pełną identyfikację. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych w ostatnim raporcie OCHA jest podobna do tej z raportu o dwa dni starszego, a nawet nieco wzrosła — z 34 735 do 34 844.

Jak można stwierdzić przeglądając raporty OCHA, zmienił się opis. Przedostatni raport mówi o wszystkich zabitych i podaje, ile z nich to dzieci i kobiety we wspomnianym już zaokrągleniu ( „ponad 14 500 dzieci” i „ponad 9 500 kobiet”).

Ostatni raport wygląda inaczej. Pojawia się nowe określenie zidentyfikowanych ofiar śmiertelnych — 24 688 (z 34 844 w sumie), a wśród tych zidentyfikowanych — wspomniane — 7 797 dzieci i 4 959 kobiet plus 1 924 osób starszych (niewystępująca wcześniej kategoria).

Jest jeszcze jedna różnica - w starszych raportach przy liczbach zabitych dzieci i kobiet pojawiał się w nawiasie skrót GMO, którego w ostatnim już nie ma. GMO to Rządowe Biuro Mediów, kontrolowane przez Hamas. To ono było źródłem danych.

Jak tłumaczył w poniedziałek Farhan Haq, ONZ korzystał z danych GMO, bo napływały szybciej, niż dane z Ministerstwa Zdrowia. Teraz stawia na te z resortu zdrowia.

Antony Blinken mówi, że w Strefie Gazy zginęło więcej cywilów niż terrorystów

Skala cierpienia ludności cywilnej i liczba zabitych cywilów to powszechny zarzut do militarnej operacji Izraela w Strefie Gazy. Rząd izraelski podkreślał przede wszystkim to, ilu wśród zabitych jest terrorystów. Ostatnio podawał zaokrągloną liczbę 14 tysięcy, nie dodając, jakie jest źródło tych danych. Zabitych cywilów miało być16 tysięcy. Czyli w sumie mowa była o 30 tysięcy ofiar śmiertelnych — kilka tysięcy mniej, niż podają w sumie Palestyńczycy.