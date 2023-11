Czytaj więcej Piłka nożna Polska - Czechy. Michał Probierz maluje trawę na zielono Polacy nie awansują bezpośrednio na Euro 2024, bo tylko zremisowali z Czechami (1:1), ale Michał Probierz jest zadowolony i pudruje obraz drużyny, która wciąż nie istnieje.

Pokolenie, któremu kiedyś przypinano łatkę "Chcę więcej", umarło. Wśród piłkarzy dominuje dziś minimalizm. Trudno zaakceptować to, gdy po meczu z Czechami (1:1) wyrażają zadowolenie. Nawet kapitan Robert Lewandowski wziął sobie chyba do serca apele Kamila Grosickiego, który na Wyspach Owczych przekonywał do radość z małych rzeczy.

Reprezentacja Polski. Drużyna bez ognia

Ponownie przekonaliśmy się, że polska piłka najlepiej wypada w losowaniach. UEFA dopuszcza dziś do rywalizacji na mistrzostwach Europy pół kontynentu, a naszej drużynie na drodze do awansu stanęli rywale przeciętni bądź słabi. Droga nigdy nie była tak prosta, a jednak piłkarze szansę zmarnowali. W rękach została jedna karta i to raczej nie as.

Polacy w pierwszym meczu barażowym zagrają najprawdopodobniej z Estonią i jeśli zwyciężą, ich kolejnym rywalem mogą być Walijczycy, Ukraińcy, Finowie, Islandczycy, a może nawet Włosi. Gospodarza wyłoni losowanie. Nie ma wątpliwości: faworytem ewentualnego finału będą rywale.

Eliminacje są pasmem niepowodzeń, jakiego nasza reprezentacja nigdy nie przeżyła, bo choć podczas walki o mundial w 2010 roku Polacy wyprzedzili tylko San Marino, to wówczas potencjał oraz oczekiwanie były zupełnie inne. Teraz przegraliśmy, a drużyna w ciągu roku, który miał być czasem przebudowy, nie wykonała kroku do przodu.