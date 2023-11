Każdy uczestnik Euro 2024 dostanie na start 9,25 mln euro premii i jeśli ta kwota konta PZPN nie zasili, winni będą nie tylko piłkarze, ale także - a może przede wszystkim - prezes. To jego decyzje sprawiły, że reprezentacja dobiła do dna i zaczyna się tam urządzać. Ostatnią szansą są baraże, ale trudno budować na nich nadzieję, skoro kadra od lat nie wygrała dwóch meczów z rzędu, a pochwały to raczej zaklęcia. Trudno oglądać dziś reprezentację "bez niczego".