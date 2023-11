Stefan Szczepłek: PZPN „dobrego imienia” już nie ma

Wizerunek związku marnieje na naszych oczach, na co sam prezes i podlegli mu działacze usilnie pracują. Wystarczy przypomnieć zatrudnienie w roli ochroniarza Roberta Lewandowskiego w kadrze człowieka z przeszłością kryminalną, umycie rąk w sprawie rzekomej nagrody od premiera za występ w Katarze, wydawanie grubych pieniędzy na grupowe wycieczki działaczy na mundial, a teraz na mistrzostwa świata juniorów w Indonezji.

Dla jednego z uczestników wyjazdu do Dżakarty, wiceprezesa PZPN Mieczysława Golby z Podkarpacia, było to ważniejsze od udziału w uroczystości złożenia przysięgi senatora.

Czytaj więcej Piłka nożna Polska - Czechy. Michał Probierz maluje trawę na zielono Polacy nie awansują bezpośrednio na Euro 2024, bo tylko zremisowali z Czechami (1:1), ale Michał Probierz jest zadowolony i pudruje obraz drużyny, która wciąż nie istnieje.

Jak kompromituje się Polski Związek Piłki Nożnej

Lista błędów oraz gaf PZPN jest długa, a uzupełniają ją złe decyzje sportowe. Fatalny wybór selekcjonerów reprezentacji doprowadził nie tylko do klęsk na boisku, bo w przypadku Czesława Michniewicza, czyli dobrego znajomego szefa mafii piłkarskiej Ryszarda F. zwanego „Fryzjerem”, były także poważne wątpliwości moralne.

PZPN nie miał wówczas oporów. Selekcjoner rozpoczął pracę od postraszenia sądem dziennikarza, który publicznie pytał go o znajomość z „Fryzjerem”. Jedyną reakcją prezesa Kuleszy była prośba o spokój, skoro czekają nas ważne mecze.

Wpis Żelaznego dotyczy wyjazdu reprezentacji na mecz z Mołdawią do Kiszyniowa. W składzie delegacji PZPN znalazł się wówczas były działacz Mirosław Stasiak, skazany prawomocnym wyrokiem za korupcję. To też związkowi nie przeszkadzało. Winę za niefortunny dobór gości wziął na siebie jeden z partnerów biznesowych PZPN, co nie tłumaczy związku. Stasiak by nie pojechał, gdyby nie funkcjonował w środowisku działaczy i biznesmenów piłkarskich.