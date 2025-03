Wtorkowa uchwała zapadła na kanwie sprawy nauczyciela domagającego się zapłaty niewypłaconych mu składników wynagrodzenia, tj. dodatku za wysługę lat oraz dodatku motywacyjnego za trzy lata wraz z odsetkami. Nauczyciel był w tym czasie zawieszony w pełnieniu obowiązków zawodowych z powodu toczącej się wobec niego sprawy dyscyplinarnej, która jednak zakończyła się prawomocnym uniewinnieniem. Szkoła nie chciała wypłacić mu pieniędzy z tytułu zaległych dodatków. Dlatego skierował powództwo w tej sprawie, ale sąd rejonowy je oddalił. Uznał bowiem, że brak jest podstaw do zasądzenia na rzecz mężczyzny jakiejkolwiek sumy.

Postępowanie dyscyplinarne nauczyciela. Jak wpływa na wynagrodzenie?

Nauczyciel odwołał się od wspomnianego wyroku. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Opolu, który powziął wątpliwości i skierował pytanie do Sądu Najwyższego.

Chciał wiedzieć, czy nauczycielowi zawieszonemu w obowiązkach, w związku z trwającym postępowaniem dyscyplinarnym, w przypadku wydania wobec niego prawomocnego orzeczenia uniewinniającego, wypłaca się dodatki, do których nabył prawo jeszcze przed okresem zawieszenia i stanowiły one element składowy jego wynagrodzenia?

Jak zauważył SO, dotychczas inne sądy w takich sytuacjach oddalały powództwa o wypłaty za nadgodziny, argumentując, że skoro w czasie zawieszenia nauczyciel nie wykonuje pracy, to nie ma prawa do tej części wynagrodzenia. Problem w tym, że opisywany przypadek, jak wskazał opolski sąd, jest inny. Chodzi w nim bowiem o wypłatę dodatków (za wysługę lat oraz motywacyjnego), które przyznano powodowi jeszcze przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego i zawieszeniem go w obowiązkach. Zdaniem SO w efekcie stały się one stałymi składnikami wynagrodzenia mężczyzny.