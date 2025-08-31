Numer PESEL w Polsce, a ściślej jego początek – rok urodzenia, czyni cuda. Dwie osoby, których daty urodzenia może różnić zaledwie kilka dni (a może nawet godzin) mogą znaleźć się w zupełnie innej sytuacji. Ktoś poszedł do szkoły jako sześciolatek, a ktoś rok później. Ktoś „załapał” się na gimnazjum, a ktoś spędził osiem lat w podstawówce.

Ile trwa asesura?

W prawniczej rzeczywistości te różnice robią jeszcze większą różnicę. Byłem pierwszym rocznikiem dwuipółletniej aplikacji sądowej, gdy zaczynałem orzekać jako asesor moi starsi koledzy byli – dzięki krótszej aplikacji – nieco starsi stażem, niż wskazywałby ich wiek. Asesura trwała od dwóch do czterech lat, w zależności od chwili jej rozpoczęcia.

Stan spoczynku przysługiwał sędziom w różnym wieku. I tak to się – bardzo sprawiedliwie – w wymiarze sprawiedliwości wszystko toczyło.

Nie ulega wątpliwości, że decydować o losach innych powinni ludzie dojrzali. Ale jak zdecydować, kto i kiedy staje się dojrzały? Ile lat ma mieć sędzia? Ile lat musi mieć prezydent, a ile senator? Od czego to zależy? A czy dojrzały sędzia jest od razu dojrzały do rozpoznawania każdego rodzaju spraw? Dlaczego w niektórych sprawach dopuszczamy do decydowania asesorów, a w innych nie?