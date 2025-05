Zaufanie do prawnika nie ma ceny

Oczywiście można bagatelizować całą sprawę, twierdząc, że taki protest nikogo nie skrzywdzi, bo sprawy i tak końcu zostaną poprowadzone. Jednak tu chodzi o coś więcej – o zaufanie. A w wymiarze sprawiedliwości, którego częścią są adwokaci i radcy występujący przed sądami, to kluczowa wartość. Dziś, gdy mamy do czynienia z poważnym kryzysem ustrojowym i spadkiem zaufania do instytucji państwowych oraz zawodu sędziego, adwokaci i radcowie prawni powinni dbać o to, by ich renoma oraz wartości, które reprezentują, pozostały nienaruszone. Za nimi stoi zaufanie, którym darzą ich klienci i obywatele potrzebujący pomocy prawnej.

Dziś sędziowie bywają traktowani jak „niesędziowie”, a ich wyroki uchylane w majestacie prawa. Naprawdę w świecie prawniczym potrzebne są miejsca wolne od kalkulacji i politycznych wojenek, gdzie obywatel nie staje się ich zakładnikiem. Warszawscy adwokaci traktują taki sposób protestu jako ostateczność, chociaż został publicznie sformułowany. Mam nadzieję, że władze samorządów prawniczych nie zgodzą się na wdrożenie tak radykalnego rodzaju presji na ministra sprawiedliwości, jednak bardziej aktywnie zaczną się u niego upominać o prawa i interes swoich członków.